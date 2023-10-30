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В Красноярске открылся третий Rostic’s

В Красноярске открылся третий Rostic’s
Иллюстрация: jcomp / ru.freepik.com

В Красноярске продолжают менять вывеску на ресторанах быстрого питания KFC. Уже третья точка стала Rostic’s.

#НОВОСТИ
Она находится в ТК «Квант». Ранее Rostic’s открыли в Солнечном, а первую точку построили в ТЦ «Авеню». Остальные KFC, их насчитывается в Красноярске 16, пока работают под прежним брендом. 
 
В середине мая AmRest закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC, согласно которой новый владелец «Смарт Сервис» обязался постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's. 
 
Напомним, в сентябре в Красноярске закрыли старейший KFC на пр. Мира. Ресторан уже с названием Rostic’s переехал в ТЦ «Авеню».
 
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Автор: Петр Савельев
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