В Красноярске открылся третий Rostic’s
В Красноярске продолжают менять вывеску на ресторанах быстрого питания KFC. Уже третья точка стала Rostic’s.
Она находится в ТК «Квант». Ранее Rostic’s открыли в Солнечном, а первую точку построили в ТЦ «Авеню». Остальные KFC, их насчитывается в Красноярске 16, пока работают под прежним брендом.
В середине мая AmRest закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC, согласно которой новый владелец «Смарт Сервис» обязался постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's.
Напомним, в сентябре в Красноярске закрыли старейший KFC на пр. Мира. Ресторан уже с названием Rostic’s переехал в ТЦ «Авеню».
Читайте также:
-
В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»
Заведение закрылось еще в 2017. Сейчас в его помещении работает автосервис. Само же здание, как оказалось, является самовольной постройкой.
-
Александр Митраков открыл новые «12 слоев» в Красноярске
Это вторая пекарня ресторатора. Первая находится недалеко от ТРЦ «Планета».
-
Старейшее KFC Красноярска переедет на новое место
Ресторан быстрого питания KFC на пр. Мира переедет в другое помещение на том же проспекте. Старейший KFC появится в ТЦ «Авеню».
-
В Красноярске закрыли бар «Чё почём»
Заведение федеральной сети «Чё почём» работало на Взлетке на ул. Молокова. В минувшие выходные в баре прошли последние мероприятия.
-
В Красноярске закроют старейший ресторан KFC
Ресторан быстрого питания KFC на пр. Мира закроется. На фасаде здания появилось объявление, что помещение сдается в аренду.