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Berrywood family открывает премиальный ресторан в Красноярске

Berrywood family открывает премиальный ресторан в Красноярске
Иллюстрация: Berrywood family

Berrywood Family возродило ресторан «Садко» в здании Речного вокзала. Заведение работало в 50-е годы ХХ века.

#НОВОСТИ
Чтобы сохранить название, команда Дмитрия Журкина и Алексея Неймана  вела переговоры с владельцем прав на бренд. Формат нового «Садко» — «премиальный ресторан впечатлений». Официальное открытие запланировано на 20 декабря. 
 
За кухню отвечает бренд-шеф Михаил Михайлов («Булгаков», «Дзе»). В меню упор сделан на морепродукты и рыбу, привезенные из разных городов страны и мира, а также Енисейской Сибири. Большую часть блюд готовят на открытой кухне. Винной картой занималась Леся Соболева. Над дизайном работал коллектив Left design. Продумали и дизайн униформы для команды. За это отвечал известный дизайнер одежды Дмитрий Логинов.
 
Berrywood family открывает премиальный ресторан в Красноярске 1
 
Berrywood family открывает премиальный ресторан в Красноярске 2
 
Ранее Berrywood Family анонсировали запуск в 2024 еще одного грузинского ресторана «Дзе» и кондитерской-пекарни «Варвара+Jerome». Оба проекта появятся в центре Красноярска.
 
Автор: Петр Савельев
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