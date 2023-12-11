В Красноярске сняли документальный сериал о рестораторах города

Он состоит из трех серий. Первая уже вышла. Остальные покажут до конца декабря.

Красноярская студия S98 выпустила трехсерийный документальный фильм о ресторанах и рестораторах города.

Путешествуя по ключевым ресторанам Сибири, сериал раскрывает их историю и закулисье, не стеснясь заглядывать за угол, и раскрывает, как и почему город-миллионник из центральной Сибири имеет полное право претендовать на звание гастрономической столицы России», — пишут авторы в своих соцсетях.

Героями сериала стали Хайям Аминов (FRESCO), Анатолий Ващенко и Алексей Горенский (Bellini Gastronomic Ecosystem), Дмитрий Журкин и Алексей Нейман (Berrywood Family), Александр Митраков (0.75 group), Николай Бобров (бренд-шеф Tunguska), Александр Волощук (шеф-сомелье 0.75 Group), Александр Кучеров (бренд-шеф 0.75 please, Михаил Михайлов (бренд-шеф «Булгакова» и «Дзе»), Роман Чемеренко (бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem), дизайнеры ресторанов Анна Гавричкова и Геннадий Дежурных и другие.

Режиссером-постановщиком сериала выступил Владимир Тарасов, а его генеральным продюсером Дмитрий Резвых.

Посмотреть «Из Сибири со вкусом» можно в соцсетях студии S98 и на ее youtube-канале. Первая серия уже опубликована. Остальные обещают выложить до конца декабря.

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