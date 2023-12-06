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Fresco и 0.75 please получили по ресторанной пальмовой ветви

Fresco и 0.75 please получили по ресторанной пальмовой ветви
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

Эти рестораны оказались в числе лучших в своих номинациях.

#НОВОСТИ

Два заведения из Красноярска стали лауреатами национальной ресторанной премий «Лучшие в индустрии — 2023» и «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Так, ресторан Fresco был признан одним из лучших в номинации «PR-кампания года». Жюри высоко оценило проводимый заведением «Фестиваль диких ужинов».

Fresco и 0.75 please получили по ресторанной пальмовой ветви 1

А в 0.75 please, по мнению экспертов, работает один из лучших сомелье страны — Александр Волощук.

Fresco и 0.75 please получили по ресторанной пальмовой ветви 2

Напомним, что в 2023 оба этих заведения были отмечены премией WhereToEat-Siberia: 0.75 please взял гастрономическое серебро, а Fresco взял первое место в номинации «Выбор СМИ».

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Автор: Петр Савельев
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