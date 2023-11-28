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Базу отдыха в Красноярском крае признали одним из лучших горнолыжных курортов РФ

Базу отдыха в Красноярском крае признали одним из лучших горнолыжных курортов РФ
Автор фото: vecstock. Иллюстрация: freepik.com

Победитель выбирался народным голосованием.

#НОВОСТИ

В номинации «Лучший курорт в области горно-снегоходного туризма» премии «Горы России» первое место взяла база отдыха «Ергаки», расположенная в Красноярском крае, сообщили в региональном агентстве по туризму.

Всего в премии было 27 номинаций. Победители в них выбирались народным голосованием.

Это приятная оценка ежедневного и многолетнего труда каждого члена нашего коллектива. И мы безумно рады получить подобную награду. Это очень стимулирует становиться ещё лучше для наших гостей», — прокомментировал победу руководитель базы отдыха «Ергаки» Виктор Верьясов.

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Реализовать проект планируется к 2028.

Автор: Петр Савельев
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