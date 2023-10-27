Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.10
93,21
98,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Первый бизнес-отель в Норильске откроется в 2024

Первый бизнес-отель в Норильске откроется в 2024
Автор фото: DCStudio. Иллюстрация: freepik.com

Помимо номеров в новой гостинице будет ресторан, бар, фитнес-центр и прочее подобное.

#НОВОСТИ

В 2024 в Норильске начнет работу первый отель бизнес-класса. Об этом рассказали в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая курирует проекты резидентов Арктической зоны РФ в Красноярском крае.

Общий объем инвестиций в проект составляет 300...350 млн рублей. На эти деньги в северном городе построят пятиэтажное здание на 134 номера с конференц-залом, фитнес-центром, салоном красоты, рестораном, баром и прачечной.

Открытие бизнес-отеля планируется летом 2024.

Читайте также:

В Красноярском крае запланировали строительство сразу двух пятизвездочных отелей

Одна гостиница высокого уровня появится в Красноярске, а другая — в Дивногорске.

В 2024 в Зеленогорске планируют достроить Ледовый дворец

В краевом бюджете на завершение строительства предусмотрено более 170 млн рублей. Возведение объекта началось еще в 2008 и до 2021 его строили на внебюджетные средства.

Эксперт-тест: чего ждут отели от Красноярска

О том, как трансформировался гостиничный рынок в Красноярске и регионе с постпандемийного времени, «Деловому кварталу» рассказали представители отрасли.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске откроется магазин 2MOODВ Красноярске откроется магазин 2MOOD
  • В Красноярском крае построят опытный центр по переработке отработавшего ядерного топливаВ Красноярском крае построят опытный центр по переработке отработавшего ядерного топлива
  • В Красноярском крае разработали проект дорожной карты газификации регионаВ Красноярском крае разработали проект дорожной карты газификации региона
  • В Красноярском крае запланировали строительство сразу двух пятизвездочных отелейВ Красноярском крае запланировали строительство сразу двух пятизвездочных отелей
  • В Красноярском крае строят транспортно-логистическое кольцоВ Красноярском крае строят транспортно-логистическое кольцо
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.