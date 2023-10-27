Первый бизнес-отель в Норильске откроется в 2024

Помимо номеров в новой гостинице будет ресторан, бар, фитнес-центр и прочее подобное.

В 2024 в Норильске начнет работу первый отель бизнес-класса. Об этом рассказали в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая курирует проекты резидентов Арктической зоны РФ в Красноярском крае.

Общий объем инвестиций в проект составляет 300...350 млн рублей. На эти деньги в северном городе построят пятиэтажное здание на 134 номера с конференц-залом, фитнес-центром, салоном красоты, рестораном, баром и прачечной.

Открытие бизнес-отеля планируется летом 2024.

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