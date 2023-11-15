Под Дивногорском построят пятизвездочный курорт

Реализовать проект планируется к 2028.

На берегу залива Шумиха (12 км от Дивногорска) появится пятизвездочный курорт, сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая будет сопровождать проект.

Курорт будет состоять из отеля на 120 номеров, 15 коттеджей, двух ресторанов, спортивных и детских площадок, SPA-зоны с бассейном и пунктов проката спортивного инвентаря. Построить все это планируется к 2028.

Реализовывать проект будет компания «СатинРезортШумиха» с участием профессионального гостиничного оператора SATEEN GROUP. Предполагаемый объем инвестиций составляет 1,3 млрд рублей.

Читайте также: