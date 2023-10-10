Как создать очень человеческий сервис

«Английский клуб» органично вошел в жизнь деловых людей и компаний как площадка с ответами на разные запросы: от романтического уикенда до бизнес-конференции. Как это получилось?

Осенью 2023 «Английский клуб» отмечает пятилетие со дня запуска. На старте успех нового формата был неочевиден даже для самих основателей. Скорее, это было желание создать пространство, которое отвечало бы собственным представлениям о качественном отдыхе, личным предпочтениям в ресторанном деле и формировании винной карты, организации гостеприимства и камерных деловых и культурных событий.

— Пять лет — это тот рубеж, когда можно подводить итоги. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что проект состоялся. Мы знаем и понимаем нашу аудиторию. Более того, «Английский клуб» обладает эффектом внутреннего таргета — притягивает тех, кому мы близки, и мягко отодвигает тех, кому нужно другое место. При этом наше заведение никогда не было закрытым. У нас нет членства, взносов. Попасть в «Английский клуб» может каждый, но надолго остаются те, кто ценит атмосферу респектабельного комфорта, не заявленный, а воплощенный индивидуальный подход, эксклюзивность услуг, отточенный, но при этом очень человеческий, не «пластиковый» сервис, — рассказывает Ирина Чехвалова, основатель «Английского клуба».

Стоит отметить, что на протяжении пяти лет «Английский клуб» менялся, смещался фокус с одного ключевого направления на другое, появлялись новые.

Первоначально мы видели флагманским ресторан с винным акцентом. У нас совершенная по технической оснащенности кухня, опытные повара и уже два квалифицированных сомелье. Меню ресторана — это, по сути, гастрономические предпочтения нашей семьи. Этакое семейное гурманство. Однако со временем стало понятно, что масштабирование ресторанной темы сопряжено с потерей качества. Сегодня закупки для кухни выглядят в «Английском клубе» так же, как в небольшом семейном ресторане Франции или Италии. Мы лично отбираем и пробуем каждый продукт. Моя семья не будет это есть, а значит, я не могу этим кормить и наших гостей.

А вот винная направленность «Английского клуба» получила развитие не только за счет самой разнообразной и редкой винной карты города, но и уже легендарных винных ужинов и дегустаций. Два года назад при клубе открылся винный бутик WINEBOX.

Не будет преувеличением сказать, что это уникальный для города сервис, позволяющий выбрать очень достойное вино онлайн. Сайт WINEBOX настроен таким образом, что можно сделать индивидуальный выбор вина для определенного человека, события, подобрать удачное сопровождение к блюдам, можно проконсультироваться с сомелье по телефону. По сути, WINEBOX еще и обучает пользователей винной культуре. Несколько раз лично тестировала онлайн-сервис и просто поражалась результату — попадание с выбором вина отличное, — отмечает Ирина Чехвалова.

«Английский клуб» организован таким образом, что является практически идеальным местом для проведения небольших и средних по количеству бизнес-событий. Конференц-зал, переговорные кабинеты, холл для фуршетов, ресторан, гостиничные номера, где могут с комфортом остановиться приглашенные участники событий. Сегодня много именитых гостей нашего города проживают именно в «Английском клубе». Красноярские компании также облюбовали его и как отель для размещения партнеров и площадку для деловых мероприятий.

Деловые и культурные события, семейные торжества и романтические встречи — «Английский клуб» легко встраивается в разные «жанры» активностей и отдыха. У нас с удовольствием снимают гостиничные номера молодожены и их гости, место стало культовым и для фотосессий. Еще одно направление — романтический уикенд красноярцев. Среди наших клиентов есть пары, которые часто проводят выходные именно у нас. Спустя пять лет я понимаю, что, с одной стороны, нам удалось создать практически универсальную площадку, с другой — очень четко «нарисовать» образ гостя. Если однажды у нас понравилось, то к нам обязательно возвращаются, — резюмирует Ирина Чехвалова.