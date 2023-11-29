Двое красноярцев стали лучшими шеф-поварами в Сибири
Церемония награждения победителей ежегодной российской премии «Шеф-повар года 2023» прошла в Москве. Было представлено 13 номинаций, за победу боролись 107 шеф-поваров из 24 городов России.
В номинации «Шеф-повар региона Сибирского федерального округа» победили Николай Бобров (ресторан Tunguska) и Александр Кучеров (0.75 Please).
В прошлом году Николай Бобров победил в этом конкурсе сразу в двух номинациях: «Шеф-повар региона Сибирского Федерального Округа» и «Прорыв года». А Александр Кучеров был назван «Шеф-поваром года. Молодой звездой». Тогда в числе победителей оказался и Роман Чемеренко (ресторан «Чешуя»). Он взял номинацию «Выбор генерального информационного партнера медиапортала «Соль».
Справка
«Шеф-повар года 2023» — ежегодная российская премия, где профессиональное сообщество дает независимую оценку и признание деятельности шеф-повара в каждом регионе России. Инициатором ее проведения является «ЗАВТРАк ШЕФА». На первом этапе проходит народное голосовние. В нем могут участие все желающие и номинировать свих кандидатов. Затем голосуют эксперты рынка.
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