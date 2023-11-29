Двое красноярцев стали лучшими шеф-поварами в Сибири

Церемония награждения победителей ежегодной российской премии «Шеф-повар года 2023» прошла в Москве. Было представлено 13 номинаций, за победу боролись 107 шеф-поваров из 24 городов России.

В номинации «Шеф-повар региона Сибирского федерального округа» победили Николай Бобров (ресторан Tunguska) и Александр Кучеров (0.75 Please).

В прошлом году Николай Бобров победил в этом конкурсе сразу в двух номинациях: «Шеф-повар региона Сибирского Федерального Округа» и «Прорыв года». А Александр Кучеров был назван «Шеф-поваром года. Молодой звездой». Тогда в числе победителей оказался и Роман Чемеренко (ресторан «Чешуя»). Он взял номинацию «Выбор генерального информационного партнера медиапортала «Соль».