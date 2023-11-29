Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.11
88,70
97,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Двое красноярцев стали лучшими шеф-поварами в Сибири

Двое красноярцев стали лучшими шеф-поварами в Сибири
Иллюстрация: «ПИР Экспо»

Церемония награждения победителей ежегодной российской премии «Шеф-повар года 2023» прошла в Москве. Было представлено 13 номинаций, за победу боролись 107 шеф-поваров из 24 городов России.

#НОВОСТИ
В номинации «Шеф-повар региона Сибирского федерального округа» победили Николай Бобров (ресторан Tunguska) и Александр Кучеров (0.75 Please).
 
В прошлом году Николай Бобров победил в этом конкурсе сразу в двух номинациях: «Шеф-повар региона Сибирского Федерального Округа» и «Прорыв года». А Александр Кучеров был назван «Шеф-поваром года. Молодой звездой». Тогда в числе победителей оказался и Роман Чемеренко (ресторан «Чешуя»). Он взял номинацию «Выбор генерального информационного партнера медиапортала «Соль». 

Справка

 
«Шеф-повар года 2023» — ежегодная российская премия, где профессиональное сообщество дает независимую оценку и признание деятельности шеф-повара в каждом регионе России. Инициатором ее проведения является «ЗАВТРАк ШЕФА». На первом этапе проходит народное голосовние. В нем могут участие все желающие и номинировать свих кандидатов. Затем голосуют эксперты рынка.
 

Читайте также:

 

 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Базу отдыха в Красноярском крае признали одним из лучших горнолыжных курортов РФБазу отдыха в Красноярском крае признали одним из лучших горнолыжных курортов РФ
  • Жителю Красноярского края нужно работать 9 лет ради накопления 1 млн рублейЖителю Красноярского края нужно работать 9 лет ради накопления 1 млн рублей
  • Мораторий на внеплановые проверки бизнеса в Красноярском крае будет действовать в 2024Мораторий на внеплановые проверки бизнеса в Красноярском крае будет действовать в 2024
  • В Красноярске определили лидеров в развитии корпоративного спортаВ Красноярске определили лидеров в развитии корпоративного спорта
  • Михаил Котюков поручил обеспечить устойчивой связью главные трассы краяМихаил Котюков поручил обеспечить устойчивой связью главные трассы края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.