Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.12
90,41
98,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Хайям Аминов открывает Fresco Asia в Красноярске

Хайям Аминов открывает Fresco Asia в Красноярске
Иллюстрация: представители заведения

Заведение откроется на этой неделе на проспекте Мира, в помещении, где раньше размещалось Fresco.

#НОВОСТИ
Fresco Asia будет работать в формате паназиатского ресторана. В этом основное отличие Fresco Asia от ресторана Fresco, в последнем упор сделан на авторские блюда. В заведении предусмотрели и барную карту. В заведении 60 мест, площадь зала составила 90 кв. м. 
 
Проект Fresco Азия Хайям Аминов хотел запустить еще в 2020, однако планы нарушила пандемия. В 2022 Fresco переехал на Театральную площадь, так как «перерос размеры помещения». После этого на площадке начался ремонт под новый проект. Над дизайном в заведении работало агентство 100 Project design.
 
Уже в 2024 Хайям Аминов попробует себя в новом направлении — проекте Fresco Home. Он планирует производить и продавать различные товары для дома: посуда, текстиль, вещи для ванной, товары для детей, а также гаджеты и умные уйстройства. 
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Красноярский край стал лидером Сибири по количеству зарплатных миллионеровКрасноярский край стал лидером Сибири по количеству зарплатных миллионеров
  • Мэрия выдала разрешение на перестройку РУСАЛаМэрия выдала разрешение на перестройку РУСАЛа
  • С красноярского застройщика требуют 1,4 млрд рублей за просроченный домС красноярского застройщика требуют 1,4 млрд рублей за просроченный дом
  • «Солид Брокер»: Иду на обгон«Солид Брокер»: Иду на обгон
  • Сибирский «Серебряный Лучник» снова приедет в КрасноярскСибирский «Серебряный Лучник» снова приедет в Красноярск
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.