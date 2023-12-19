Хайям Аминов открывает Fresco Asia в Красноярске

Заведение откроется на этой неделе на проспекте Мира, в помещении, где раньше размещалось Fresco.

Fresco Asia будет работать в формате паназиатского ресторана. В этом основное отличие Fresco Asia от ресторана Fresco, в последнем упор сделан на авторские блюда. В заведении предусмотрели и барную карту. В заведении 60 мест, площадь зала составила 90 кв. м.

Проект Fresco Азия Хайям Аминов хотел запустить еще в 2020, однако планы нарушила пандемия. В 2022 Fresco переехал на Театральную площадь, так как «перерос размеры помещения». После этого на площадке начался ремонт под новый проект. Над дизайном в заведении работало агентство 100 Project design.

Уже в 2024 Хайям Аминов попробует себя в новом направлении — проекте Fresco Home. Он планирует производить и продавать различные товары для дома : посуда, текстиль, вещи для ванной, товары для детей, а также гаджеты и умные уйстройства.

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