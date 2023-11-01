Красноярский ресторатор Хайям Аминов запускает проект Fresco Home

Ресторатор Хайям Аминов (Fresco и Fresco Asia) рассказал о новом проекте в социальных сетях.

Хайям Аминов планирует производить и продавать различные товары для дома: посуда, текстиль, вещи для ванной, товары для детей, а также гаджеты и умные уйстройства. В ближайшее время запустят магазин онлайн, а в начале 2024 откроется точка продаж в формате оффлайн.

Мы можем похвастаться собственным производством деревянных, металлических и керамических изделий. Площадь производства составит более 700 кв. м. И сейчас мы ищем патнеров и производителей, которые будут изготавливать продукцию по нашим экскизам и дизайну», — сообщил Хайям Аминов.

Ранее о желании выйти на рынок одежного ретейла сообщал ресторатор Александр Митраков.

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