Красноярский ресторатор Хайям Аминов запускает проект Fresco Home
Ресторатор Хайям Аминов (Fresco и Fresco Asia) рассказал о новом проекте в социальных сетях.
Хайям Аминов планирует производить и продавать различные товары для дома: посуда, текстиль, вещи для ванной, товары для детей, а также гаджеты и умные уйстройства. В ближайшее время запустят магазин онлайн, а в начале 2024 откроется точка продаж в формате оффлайн.
Мы можем похвастаться собственным производством деревянных, металлических и керамических изделий. Площадь производства составит более 700 кв. м. И сейчас мы ищем патнеров и производителей, которые будут изготавливать продукцию по нашим экскизам и дизайну», — сообщил Хайям Аминов.
Ранее о желании выйти на рынок одежного ретейла сообщал ресторатор Александр Митраков.
Читайте также:
-
В Красноярске закрывается кафе СоffeBulka
Холдинг 0.75 Group купил кофейню СоffeBulka в центре Красноярска и планирует открыть там новое заведение. Запуск проекта намечен на начало 2024.
-
В Красноярске открылся третий Rostic’s
В Красноярске продолжают менять вывеску на ресторанах быстрого питания KFC. Уже третья точка стала Rostic’s.
-
WHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в Сибири
12 октября прошла церемония WHERETOEAT Siberia: вся первая тройка наград досталась заведениям Красноярска. Главные победы и детали гастрономической премии — в специальном обзоре «Делового квартала».