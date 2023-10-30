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В Красноярске закрывается кафе СоffeBulka

В Красноярске закрывается кафе СоffeBulka
Иллюстрация: chevanon / ru.freepik.com

Холдинг 0.75 Group купил кофейню СоffeBulka в центре Красноярска и планирует открыть там новое заведение. Запуск проекта намечен на начало 2024.

#НОВОСТИ
Кофейня закрывается с 1 ноября, после этого там начнется ремонт. 
Будет новое заведение по примеру французских brasserie, популярных в конце 19 века. Мы сохраним направление casual, формат заведения на каждый день со вкусной и понятной едой, — рассказал некоторые детали проекта телеграм-каналу «Бал дебютанток» ресторатор Александр Митраков.
Ранее ресторатор анонсировал запуск бренда одежды. Открытие производства запланировано на весну 2024.
 
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Автор: Петр Савельев
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