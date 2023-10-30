В Красноярске закрывается кафе СоffeBulka
Холдинг 0.75 Group купил кофейню СоffeBulka в центре Красноярска и планирует открыть там новое заведение. Запуск проекта намечен на начало 2024.
Кофейня закрывается с 1 ноября, после этого там начнется ремонт.
Будет новое заведение по примеру французских brasserie, популярных в конце 19 века. Мы сохраним направление casual, формат заведения на каждый день со вкусной и понятной едой, — рассказал некоторые детали проекта телеграм-каналу «Бал дебютанток» ресторатор Александр Митраков.
Ранее ресторатор анонсировал запуск бренда одежды. Открытие производства запланировано на весну 2024.
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