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Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы

Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы
Иллюстрация: Антон Быстров

0.75 Please на Патриках – самый амбициозный проект красноярских рестораторов за пределами Красноярска. «ДК» рассказывает, каким получился ресторан, рискнувший выйти на тесный гастрорынок Москвы.

#НОВОСТИ

Что случилось? 

31 января открылся московский «филиал» красноярского ресторана 0.75 Please. 
Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы 1
Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы 2Винное заведение Александра Митракова начало работать в Красноярске в середине 2016 и сразу же получило высокую оценку как гостей, так и игроков красноярского гастрорынка. В этом же году 0.75 Please стал победителем премии «Человек года» по версии «Делового квартала» в номинации «Ресторатор»
 
Позже 0.75 Please не раз получал лестные отзывы федеральных ресторанных критиков и был отмечен отраслевыми премиями. 
Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы 3
Источник: скрин с сайта siberia.wheretoeat.ru
Так, 0.75 Please занял первое место в рейтинге WHERETOEAT Siberia (2022) и стал единственным региональным рестораном, вошедшим в десятку общероссийского рейтинга WHERETOEAT Россия (2023). 

Почему это важно? 

0.75 Please Moscow – не первый, но самый смелый и амбициозный (по сумме инвестиций и выбору локации) проект красноярских рестораторов за пределами родного города. Ранее на то, чтобы открыть заведение в Москве, решались единицы. В 2011 в столице «прописался» легендарный на тот момент красноярский ресторан «Чемодан». Проект на паритетных началах запустили красноярская команда в лице ресторатора Дмитрия Степанова и актер Олег Меньшиков. Московский «Чемодан» значительно пережил своего старшего брата – проект до сих пор работает на Гоголевском бульваре. 
 
В 2022 покорять столицу отправился крупнейший рестохолдинг Красноярска – Bellini. Анатолий Ващенко и Алексей Горенский презентовали москвичам свое прочтение «сладкой жизни», кондиторию «Ромбаба». На сегодня в Москве работает 5 кондиторий, в планах рестогруппы развить столичную сеть до 10 заведений. 
 

Как шел запуск 0.75 Please Moscow? 

Впервые о планах запустить крупный проект за пределами Красноярска Александр Митраков рассказал еще в 2020. На тот момент ресторатор не уточнял город (позже он подтвердил, что речь шла о Москве), но назвал сумму инвестиций, оценив их в 65 млн рублей. 
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Позже стало известно, что 075 Group приведут в Москву своего флагмана – 0.75 Please, сохранив как концепцию, так и название заведения. Открытие ресторана затянулось больше, чем на год – изначально проект планировали запустить в 2022. Причина – сложности с поиском помещения. 
 

Где открылся московский 0.75 Please?  

Для открытия московского «филиала» своего культового проекта Александр Митраков выбрал не менее культовое место – главную ресторанную локацию столицы, Патриаршие пруды. Заведение расположилось в Ермолаевском переулке на площадях, где ранее работал грузинский ресторан Patara, принадлежавший режиссеру Резо Гигинеишвили (в 2022 в ресторане произошел серьезный пожар, после чего проект был закрыт). 
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В отличие от красноярского ресторана (состоит из трех залов, каждый со своей концепцией), 0.75 Please Moscow – ресторан камерный. Посадка рассчитана на 44 места. Центром заведения стала открытая кухня, акценты в интерьере – дерево, металл, старая кирпичная кладка. 
 

Чем кормят в 0.75 Please Moscow? 

Как и старший брат, 0.75 Please Moscow развивает концепцию новой северной кухни и делает фокус на локальные продукты. В меню – за него отвечает шеф Александр Кучеров – смореброд с артишоками, вырезка быка с эноки, тыквенный кейк с кардамоном и проч. Специально для москвичей 0.75 Please будет готовить завтраки.
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Винную карту для нового ресторана составил бренд-сомелье 075 Group Александр Волощук, а коктейльную – Михаил Поэтов
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Средний чек в заведении – порядка 4 000 рублей. 
 

Что говорит о новом ресторане Александр Митраков? 

Как рассказал DK.RU сам ресторатор, новый проект превзошел его ожидания. 
Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы 9Получилось все даже лучше, чем я себе представлял. Нереально крутая атмосфера, очень мощная команда, на 50% состоящая из красноярцев. Классные гости, которые так долго нас ждали – и очень хорошая обратная связь! Как только выстроим работу проекта в Москве, мы будем идти дальше!» – сказал Александр Митраков. 
В планах рестохолдинга 075 Group запуск новых заведений, в том числе и в Москве. Напомним, на 2024 075 Group анонсировал открытие в центре Красноярска нового заведения по примеру французских brasserie. 
 

Как оценили 0.75 Please Moscow первые гости? 

Открытие ресторана собрало главных героев светской Москвы и ресторанных критиков. Вот, как они отзываются о проекте с красноярскими корнями:
Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы 10На месте грузинской «Патары» на Патриках открылся ресторан 0.75 Please от молодого красивого ресторатора Александра Митракова. У заведения, кстати, есть красноярский предшественник – обладатель премии как «лучший ресторан Сибири». В московском филиале тоже будут кормить северной кухней. Ресторан крутой, камерный, большую часть занимает открытая кухня. Мне показалось очень уютно», – написала своем телеграм-канале Ксения Собчак. 
… про этот ресторан точно не скажешь «ещё один ресторан на Патриках». Он может вообще подтолкнуть Патрики, где все друг друга копируют, к интересным переменам. Более камерный, чем в Красноярске. Основная жизнь сосредоточена вокруг кухни — плюс пять или шесть столиков у окна и вдоль противоположной стены. В винной карте, которая полностью будет сформирована совсем скоро, обещают 240 позиций», – написала своем телеграм-канале Роман Лошманов, экс-главред сайта «Еда.ру». 
Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы 11Сумеречная интимная атмосфера (московский ресторан раза в 4 меньше красноярского), изакайная посадка вокруг кухни (есть и пара-тройка столов у стен, но сидеть лучше все-таки за стойкой), тем более, коктейльный бар тут потрясающий (за него отвечают глава красноярского отделения Михаил Поэтов и Александр Казанцев из одного из лучших в стране вообще баров, иркутского Humble). Винный шкаф тоже музейной красоты. В кухне лично мне хотелось бы большей чистоты нордическо-сибирского жанра (присутствие в меню салата из томатов, или кочана романо с соусом, или оливок в маринаде мне совершенно непонятно, хотя сделаны они крайне достойно). Но стиль и вкус тут чистейшие, конечно», – написал в телеграм-канале Иван Глушков, ресторанный критик, главный редактор проекта «Соль». 
Фото в материале – Антон Быстров. 
Фото Ивана Глушкова – предоставлено спикером. 
Автор: Наталья Повольнова
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