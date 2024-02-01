Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы

0.75 Please на Патриках – самый амбициозный проект красноярских рестораторов за пределами Красноярска. «ДК» рассказывает, каким получился ресторан, рискнувший выйти на тесный гастрорынок Москвы.

Что случилось?

Винное заведение Александра Митракова Винное заведение Александра Митракова начало работать в Красноярске в середине 2016 и сразу же получило высокую оценку как гостей, так и игроков красноярского гастрорынка. В этом же году 0.75 Please стал победителем премии «Человек года» по версии «Делового квартала» в номинации «Ресторатор» Позже 0.75 Please не раз получал лестные отзывы федеральных ресторанных критиков и был отмечен отраслевыми премиями. Источник: скрин с сайта siberia.wheretoeat.ru Так, 0.75 Please занял первое место в рейтинге WHERETOEAT Siberia (2022) и стал единственным региональным рестораном, вошедшим в десятку общероссийского рейтинга WHERETOEAT Россия (2023).

Почему это важно?

0.75 Please Moscow – не первый, но самый смелый и амбициозный (по сумме инвестиций и выбору локации) проект красноярских рестораторов за пределами родного города. Ранее на то, чтобы открыть заведение в Москве, решались единицы. В 2011 в столице «прописался» легендарный на тот момент красноярский ресторан «Чемодан». Проект на паритетных началах запустили красноярская команда в лице ресторатора Дмитрия Степанова и актер Олег Меньшиков . Московский «Чемодан» значительно пережил своего старшего брата – проект до сих пор работает на Гоголевском бульваре.

В 2022 покорять столицу отправился крупнейший рестохолдинг Красноярска – Bellini. Анатолий Ващенко и Алексей Горенский презентовали москвичам свое прочтение «сладкой жизни», кондиторию «Ромбаба». На сегодня в Москве работает 5 кондиторий, в планах рестогруппы развить столичную сеть до 10 заведений.

Как шел запуск 0.75 Please Moscow?

Впервые о планах запустить крупный проект за пределами Красноярска Александр Митраков рассказал еще в 2020. На тот момент ресторатор не уточнял город (позже он подтвердил, что речь шла о Москве), но назвал сумму инвестиций, оценив их в 65 млн рублей.

Позже стало известно, что 075 Group приведут в Москву своего флагмана – 0.75 Please, сохранив как концепцию, так и название заведения. Открытие ресторана затянулось больше, чем на год – изначально проект планировали запустить в 2022. Причина – сложности с поиском помещения.

Где открылся московский 0.75 Please?

Для открытия московского «филиала» своего культового проекта Александр Митраков выбрал не менее культовое место – главную ресторанную локацию столицы, Патриаршие пруды. Заведение расположилось в Ермолаевском переулке на площадях, где ранее работал грузинский ресторан Patara, принадлежавший режиссеру Резо Гигинеишвили (в 2022 в ресторане произошел серьезный пожар, после чего проект был закрыт).

В отличие от красноярского ресторана (состоит из трех залов, каждый со своей концепцией), 0.75 Please Moscow – ресторан камерный. Посадка рассчитана на 44 места. Центром заведения стала открытая кухня, акценты в интерьере – дерево, металл, старая кирпичная кладка.

Чем кормят в 0.75 Please Moscow?

Как и старший брат, 0.75 Please Moscow развивает концепцию новой северной кухни и делает фокус на локальные продукты. В меню – за него отвечает шеф Александр Кучеров – смореброд с артишоками, вырезка быка с эноки, тыквенный кейк с кардамоном и проч. Специально для москвичей 0.75 Please будет готовить завтраки.

Винную карту для нового ресторана составил бренд-сомелье 075 Group Александр Волощук, а коктейльную – Михаил Поэтов.

Средний чек в заведении – порядка 4 000 рублей.

Что говорит о новом ресторане Александр Митраков?

Как рассказал DK.RU сам ресторатор, новый проект превзошел его ожидания.

Получилось все даже лучше, чем я себе представлял. Нереально крутая атмосфера, очень мощная команда, на 50% состоящая из красноярцев. Классные гости, которые так долго нас ждали – и очень хорошая обратная связь! Как только выстроим работу проекта в Москве, мы будем идти дальше!» – сказал Александр Митраков. Получилось все даже лучше, чем я себе представлял. Нереально крутая атмосфера, очень мощная команда, на 50% состоящая из красноярцев. Классные гости, которые так долго нас ждали – и очень хорошая обратная связь! Как только выстроим работу проекта в Москве, мы будем идти дальше!» – сказал Александр Митраков.

В планах рестохолдинга 075 Group запуск новых заведений, в том числе и в Москве. Напомним, на 2024 075 Group анонсировал открытие в центре Красноярска нового заведения по примеру французских brasserie.

Как оценили 0.75 Please Moscow первые гости?

Открытие ресторана собрало главных героев светской Москвы и ресторанных критиков. Вот, как они отзываются о проекте с красноярскими корнями:

На месте грузинской «Патары» на Патриках открылся ресторан 0.75 Please от молодого красивого ресторатора Александра Митракова. У заведения, кстати, есть красноярский предшественник – обладатель премии как «лучший ресторан Сибири». В московском филиале тоже будут кормить северной кухней. Ресторан крутой, камерный, большую часть занимает открытая кухня. Мне показалось очень уютно», – написала своем телеграм-канале Ксения Собчак. На месте грузинской «Патары» на Патриках открылся ресторан 0.75 Please от молодого красивого ресторатора Александра Митракова. У заведения, кстати, есть красноярский предшественник – обладатель премии как «лучший ресторан Сибири». В московском филиале тоже будут кормить северной кухней. Ресторан крутой, камерный, большую часть занимает открытая кухня. Мне показалось очень уютно», – написала своем телеграм-канале Ксения Собчак.

… про этот ресторан точно не скажешь «ещё один ресторан на Патриках». Он может вообще подтолкнуть Патрики, где все друг друга копируют, к интересным переменам. Более камерный, чем в Красноярске. Основная жизнь сосредоточена вокруг кухни — плюс пять или шесть столиков у окна и вдоль противоположной стены. В винной карте, которая полностью будет сформирована совсем скоро, обещают 240 позиций», – написала своем телеграм-канале Роман Лошманов, экс-главред сайта «Еда.ру».

Сумеречная интимная атмосфера (московский ресторан раза в 4 меньше красноярского), изакайная посадка вокруг кухни (есть и пара-тройка столов у стен, но сидеть лучше все-таки за стойкой), тем более, коктейльный бар тут потрясающий (за него отвечают глава красноярского отделения Михаил Поэтов и Александр Казанцев из одного из лучших в стране вообще баров, иркутского Humble). Винный шкаф тоже музейной красоты. В кухне лично мне хотелось бы большей чистоты нордическо-сибирского жанра (присутствие в меню салата из томатов, или кочана романо с соусом, или оливок в маринаде мне совершенно непонятно, хотя сделаны они крайне достойно). Но стиль и вкус тут чистейшие, конечно», – написал в телеграм-канале Иван Глушков, ресторанный критик, главный редактор проекта «Соль». Сумеречная интимная атмосфера (московский ресторан раза в 4 меньше красноярского), изакайная посадка вокруг кухни (есть и пара-тройка столов у стен, но сидеть лучше все-таки за стойкой), тем более, коктейльный бар тут потрясающий (за него отвечают глава красноярского отделения Михаил Поэтов и Александр Казанцев из одного из лучших в стране вообще баров, иркутского Humble). Винный шкаф тоже музейной красоты. В кухне лично мне хотелось бы большей чистоты нордическо-сибирского жанра (присутствие в меню салата из томатов, или кочана романо с соусом, или оливок в маринаде мне совершенно непонятно, хотя сделаны они крайне достойно). Но стиль и вкус тут чистейшие, конечно», – написал в телеграм-канале Иван Глушков, ресторанный критик, главный редактор проекта «Соль».

Фото в материале – Антон Быстров.

Фото Ивана Глушкова – предоставлено спикером.