0.75 Please Moscow начнет работу 31 января

Московское заведение от 0.75 Group разместилось на Патриарших прудах. Ресторан будет более камерным, чем красноярский предшественник — но точно не менее концептуальным.

31 января начинает работу 0.75 Please Moscow — столичная интерпретация заведения Александра Митракова. Ресторан разместили в самом богемном районе Москвы, на Патриарших прудах.

Наш долгожданный проект, и новая история в новом городе! Добавляйте в список мест, которые обязательно нужно посетить в Москве! Ермолаевский переулок, 7», — анонсировал Александров Митраков в своем Telegram-канале.

Подробностями о скором открытии уже делятся профильные журналисты — например, ресторанный критик Роман Лошманов.

«Про этот ресторан точно не скажешь „ещё один ресторан на Патриках“. Он может вообще подтолкнуть Патрики, где все друг друга копируют, к интересным переменам. Более камерный, чем в Красноярске. Основная жизнь сосредоточена вокруг кухни — плюс пять или шесть столиков у окна и вдоль противоположной стены. В винной карте, которая полностью будет сформирована совсем скоро, обещают 240 позиций (непонятно только, где все эти бутылки поместятся)», — написал он в Telegram-канале «Вечерний Лошманов».

Предвкушают запуск и красноярцы: о своих впечатлениях о красноярской гастрономии в столице рассказала Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Среди десятков чужих вывесок на Патриарших прудах видишь знакомое название. Торжественное ощущение внутри. Застыла перед входом. Радость за красноярцев. Вся красноярская команда в сборе, а значит — всё получится. Сервис, кухня, вино — всё на высшем уровне», — написала она в своем Telegram-канале.

Отметим, до 0.75 Please Moscow площадь занимал грузинский ресторан Patara: в июле 2022 там случился пожар, причиной которого указывают перебор с углем, из-за чего загорелась вытяжка.

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