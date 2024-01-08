Что откроется в Красноярске в 2024? Новые рестораны, магазины и производства

Одежда и посуда от рестораторов, заведения Аркадия Новикова и запуск крупнейшего в России завода по производству соков. «ДК» рассказывает, какие проекты появятся в Красноярске в 2024.

Гастрооткрытия: французская brasserie от 075 GROUP и рестораны Аркадия Новикова

075 GROUP отроет в центре Красноярска новое заведение по примеру французских brasserie, популярных в конце 19 века. Это будет «заведение на каждый день со вкусной и понятной едой». Запуск проекта В 2023 Красноярский ресторанный рынок пополнился десятком новых заведений . Не менее щедрым на гастрооткрытия обещает быть и наступивший год. Холдинготроет в центре Красноярска новое заведение по примеру французских brasserie, популярных в конце 19 века. Это будет «заведение на каждый день со вкусной и понятной едой». Запуск проекта намечен на начало 2024 , он появится на месте, где ранее работала кофейня СоffeBulka.

Novikov Group ресторатора Аркадия Новикова Maroon с блюдами традиционной ближневосточной кухни. Проект планируют открыть в здании, где был расположен ресторан «Енисей-Батюшка» (ул. Дубровинского). Второй – греческий ресторан Meraki, который откроется на Новоостровском (ул. Бограда). Открытие обоих заведений планируется на весну 2024. ресторатора Аркадия Новикова анонсировал запуск в Красноярске сразу двух заведений. Первый – ресторанс блюдами традиционной ближневосточной кухни. Проект планируют открыть в здании, где был расположен ресторан «Енисей-Батюшка» (ул. Дубровинского). Второй – греческий ресторан, который откроется на Новоостровском (ул. Бограда). Открытие обоих заведений планируется на весну 2024.

Berrywood family не отказывается от анонсированных ранее планов тиражировать два своих проекта – ресторан грузинской кухни «Дзе» и кондитерскую-пекарню «Варвара+Jerome» (в Красноярске запланирован запуск трех-четырех новых точек).

Bellini Gastronomic Ecosystem продолжает работу над большим проектом — гастрономическим рынком. Он возводится около ТК «Квант» и будет включать несколько форматов, флагманские из которых непосредственно сам рынок: задумка идеологов – сделать «шефский рынок» с продуктами соответствующего качества и свежести, что привлечет и обычных покупателей. Второй формат – маркет-плейс, который объединит как фермеров, так и рестораторов.

Ритейл: продуктовый нового формата, а также посуда и одежда от рестораторов

«Жизньмарт». Проект позиционирует себя как «продуктовый «у дома» нового формата с доставкой продуктов и блюд домой и в офис». 85% товаров «Жизньмарт» реализует под своей торговой маркой. В магазинах «Жизньмарт» можно не только купить продукты, но и, например, выпить кофе. Планы зайти в Красноярск в 2024 анонсировала торговая сеть . Проект позиционирует себя как «продуктовый «у дома» нового формата с доставкой продуктов и блюд домой и в офис». 85% товаров «Жизньмарт» реализует под своей торговой маркой. В магазинах «Жизньмарт» можно не только купить продукты, но и, например, выпить кофе.

Магазины спортивных товаров Decathlon планируют перезапуск в России. Бизнес французской компании в России купила компания «АРМ». К новому собственнику перешли все 35 магазинов, которые принадлежат или арендуются Decathlon. Обещано, что магазины будут открываться по мере технической готовности и поступления товаров.

Хайям Аминов планирует производить и продавать Александр Митраков сообщил о желании выйти на рынок одежного ритейла и запустить бренд мужской одежды. В планах открыть производство весной 2024. Сразу два красноярских ресторатора анонсировали на 2024 «нересторанные» проекты.планирует производить и продавать различные товары для дома : посуда, текстиль, вещи для ванной, товары для детей, а также гаджеты и умные устройства. Запуск оффлайн-магазина намечен на начало года.сообщил о желании выйти на рынок одежного ритейла и запустить бренд мужской одежды. В планах открыть производство весной 2024.

Масштабные проекты: завод по производству соков и логистический парк

В 2024 в Емельяновском районе планируют запустить крупнейший в России завод по производству соков. Он будет выпускать 530 тыс. тонн продукции в год : соки и нектары в ПЭТ-упаковке, тетрапаках, металлических банках и стеклянной таре. Продукция должна занять 20% отечественного рынка соков и нектаров.