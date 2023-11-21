Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»

Первый корпус комплекса планируют сдать через год.

Неподалеку от Красноярска началось строительство логистического парка класса «А», — сообщают в Корпорации развития Енисейской Сибири.

Реализует проект компания Megastroy. Общий объем инвестиций оценивается в 30 млрд рублей.

Парк будет расположен у дер. Старцево (Емельяновский район, Красноярский край). Он займет территорию в 138 га, а его общая складская площадь составит около 600 кв. м.

Сейчас идет строительство первой очереди первого корпуса площадью 36 тыс. кв. м. Он будет состоять из складской зоны и офисной части. Ввод в эксплуатацию первого корпуса намечен на четвертый квартал 2024», — говорят в КРЕС.

Другие детали проекта пока не раскрываются.

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