Новую золотодобывающую фабрику построили в Красноярском крае
Предприятие будет обслуживать месторождение «Высокое».
В Северо-Енисейском районе Красноярского края заканчивается строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Высокое», сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая курирует этот инвестпроект.
Новая фабрика станет частью нового горно-обогатительного комбината, который на «Высоком» строит компания «Соврудник». Общий объем вложений в проект составляет 27,8 млрд рублей.
Строительство находится на финишной прямой: уже идет монтаж оборудования и его подключение. На карьере ведется подготовка для добычи руды, он не работает на полную мощность, пока не запустится новая фабрика», — рассказал генеральный директор «Соврудника» Руслан Курбанов.
По планам золотодобытчиков, новая фабрика начнет работу до конца этого года.
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