Новую золотодобывающую фабрику построили в Красноярском крае

Предприятие будет обслуживать месторождение «Высокое».

В Северо-Енисейском районе Красноярского края заканчивается строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Высокое», сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая курирует этот инвестпроект.

Новая фабрика станет частью нового горно-обогатительного комбината, который на «Высоком» строит компания «Соврудник». Общий объем вложений в проект составляет 27,8 млрд рублей.

Строительство находится на финишной прямой: уже идет монтаж оборудования и его подключение. На карьере ведется подготовка для добычи руды, он не работает на полную мощность, пока не запустится новая фабрика», — рассказал генеральный директор «Соврудника» Руслан Курбанов.

По планам золотодобытчиков, новая фабрика начнет работу до конца этого года.

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