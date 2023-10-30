Под Красноярском построят крупнейший завод по производству соков

Крупнейший в России завод по производству соков планируют запустить в Емельяновском районе в 2024.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по продажам компании «Свой сад» Игоря Лукинова.

Площадь завода составит 40 тыс. кв. м, там будет запущено восемь новых автоматизированных линий, также построят тепличный комплекс. Будут выпускать 530 тыс. тонн продукции в год: соки и нектары в ПЭТ-упаковке, тетрапаках, металлических банках и стеклянной таре. Продукция должна занять 20% отечественного рынка соков и нектаров.

Сейчас готовность завода находится в высокой степени: возведен каркас здания, создан тепловой контур, заключены контракты на поставку оборудования.

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