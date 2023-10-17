Раскинуть сети: Green House откроет в Новосибирске 30 кофеен
Красноярская сеть кофеен Green House планирует открыть в Новосибирске большую сеть.
Основанная в Красноярске сеть Green House рассчитывает в ближайшие два года открыть в Новосибирске тридцать кофеен, о чем сообщает Егор Тохтобин, сооснователь Green House, в своих аккаунтах в соцсетях.
Сеть Green House была основана в Красноярске в 2012 предпринимателями Егором Тохтобиным, Алексеем Шу и Артемом Кальченко. Первая точка была открыта в ТЦ «Квант» в Красноярске, первоначальные вложения составили 250 тыс. рублей, в точку безубыточности кофейня вышла через шесть месяцев. На сегодня сеть Green House включает в себя более 60 кофеен в 12 городах Сибири и России (Москва, Красноярск, Абакан, Ачинск, Ессентуки, Железногорск, Минусинск, Канск, Черногорск, Сосновоборск, Дивногорск, Новосибирск).
К концу 2023 Green House планирует довести общее количество кофеен до 100. Компания собирается расширять присутствие и в Красноярске. Однако основным городом для экспансии в ближайшие годы станет соседний Новосибирск.
Сейчас одна точка Green House уже работает в новосибирском ТРЦ «Аура». До конца 2023 Green House планирует запустить кофейни в ТРЦ «Мега», а также на пересечении ул. М. Горького и Красного проспекта, также идут переговоры с ТРЦ «Галерея Новосибирск».
В настоящее время Green House привозит кофейные зерна и десерты из Красноярска, однако в дальнейшем планируется открыть производство в Новосибирске.
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