Красноярская сеть кофеен зайдет в Новосибирск

У нас уже есть в Новосибирске четыре партнера, которые хотят здесь открыть кофейни. 1 октября — плановая дата открытия первой кофейни, она будет находиться в ТРЦ «Аура» возле гипермаркета «Окей». До конца года планируем открыть в Новосибирске 3…4 новых кофейни. Также планируем очень активно развиваться здесь и в 2024», — отметил Роман Юшков.

Напомним, что сеть Green House основана в 2012 в Красноярске. Первая точка сети открылась в ТЦ «Квант». Основатели — Егор Тохтобин, директор, Алексей Шу и Артем Кальченко.

Первоначальные вложения составили 250 тыс. рублей, которые окупились через полгода.

В меню заведений представлены авторские кофейные напитки, лимонады, какао, горячий шоколад, чай и холодные напитки.

На сегодня сеть Green House включает в себя 63 кофейни в 11 городах России — Москва, Красноярск, Абакан, Ачинск, Ессентуки, Железногорск, Минусинск, Канск, Черногорск, Сосновоборск, Дивногорск.

Сеть развивается по франшизе в трех форматах:

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