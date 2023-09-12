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Красноярская сеть кофеен зайдет в Новосибирск

Красноярская сеть кофеен зайдет в Новосибирск
Иллюстрация: sskidki.ru

Green House заходит в Новосибирск и до конца 2023 планирует открыть 4 новых кофейни, — сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на Романа Юшкова, франчайзи Green House.

#НОВОСТИ

У нас уже есть в Новосибирске четыре партнера, которые хотят здесь открыть кофейни. 1 октября — плановая дата открытия первой кофейни, она будет находиться в ТРЦ «Аура» возле гипермаркета «Окей». До конца года планируем открыть в Новосибирске 3…4 новых кофейни. Также планируем очень активно развиваться здесь и в 2024», — отметил Роман Юшков.

Напомним, что сеть Green House основана в 2012 в Красноярске. Первая точка сети открылась в ТЦ «Квант». Основатели — Егор Тохтобин, директор, Алексей Шу и Артем Кальченко.

Первоначальные вложения составили 250 тыс. рублей, которые окупились через полгода.

В меню заведений представлены авторские кофейные напитки, лимонады, какао, горячий шоколад, чай и холодные напитки.

На сегодня сеть Green House включает в себя 63 кофейни в 11 городах России — Москва, Красноярск, Абакан, Ачинск, Ессентуки, Железногорск, Минусинск, Канск, Черногорск, Сосновоборск, Дивногорск. 

Сеть развивается по франшизе в трех форматах:

  • кофе-бар — 10…15 кв. м, от 1,8 млн рублей инвестиций,
  • мини-кофейня — 20…50 кв. м, от 2,5 млн рублей инвестиций,
  • кофейня с посадкой — 50…80 кв. м, от 3 млн рублей инвестиций.

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Автор: Петр Савельев
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