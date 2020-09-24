Красноярские бренды зайдут в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города

Руководители компаний «Green House», «Love English Club» и «Азбука пола» приняли участие в мероприятии и презентовали франшизы своего бизнеса на площадке коллективного стенда, организованного краевым Агентством развития бизнеса (красноярский центр «Мой бизнес»).

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» агентство бесплатно предоставляет предпринимателям Красноярского края комплекс услуг по продвижению бизнеса. В частности, берет на себя затраты по оформлению стендов, аренды выставочных площадей и оборудования, оплату организационных взносов.

Руководитель школы английского языка «Love English Club» Севиле Мустафаева по результатам участия в выставке «BUYBRAND Expo 2020» отметила, что это одно из самых авторитетных событий в сфере франчайзинга, привлекающее сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира.

Мы впервые участвовали в таком крупном международном мероприятии. Получили огромный опыт в общении с потенциальными франчайзи. Прослушали курс семинаров и поучаствовали в профессиональных дискуссиях по франчайзингу. Получили контакты сильнейших экспертов и советы от них», - рассказала Севиле.

Красноярская торговая марка «Азбука пола» собрала на выставке 10 анкет от потенциальных франчайзи. Сейчас предприниматели прорабатывают условия возможного сотрудничества. Другой участник выставки – популярная в Красноярске сеть «Green House» получила 48 запросов на покупку франшизы.

BUYBRAND, на мой взгляд, очень эффективное мероприятие для привлечения новых франчайзи. Благодаря Агентству развития бизнеса и участию в выставке мы получили колоссальный импульс для своего продвижения. Уже сейчас мы ведем предметные переговоры с восемью потенциальными франчайзи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Махачкалы», - отметил директор сети кофеен «Green House» Егор Тохтобин.

Добавим, воспользоваться мерами государственной поддержки Агентства развития бизнеса могут все предприниматели, зарегистрированные на территории Красноярского края. Контактная информация: тел. 8 (391) 205-48-32, e-mail: kurs@agpb24.ru.