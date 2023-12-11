Аркадий Новиков откроет еще два ресторана в Красноярске
Открытие запланировано на весну следующего года.
Московский ресторатор Аркадий Новиков откроет в Красноярске еще два заведения, сообщил телеграм-канал «В эти 15 минут модно...».
Первый появится в здании, где был расположен ресторан «Енисей-Батюшка» (ул. Дубровинского). Это будет Maroon с его переосмыслением кухни Израиля, Марокко, Ливии и Сирии.
Вторым станет Meraki. Кухня, ожидаемо, греческая. Место: бывшие винные склады в Новоостровском (ул. Бограда).
Бренд-шефом обоих ресторанов станет Владимир Богажавец, который в 2023 года стал лауреатом «Пальмовой ветви» как лучший шеф-повар.
Открытие обоих заведений планируется на весну 2024.
Сейчас в Красноярске работает только один ресторан от Novikov Group — это «Сыроварня» на ул. Урицкого. Она открывалась по франшизе. По какой схеме будут работать Maroon и Meraki пока не известно.
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