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Аркадий Новиков откроет еще два ресторана в Красноярске

Аркадий Новиков откроет еще два ресторана в Красноярске
Иллюстрация: t.me/modno15minut

Открытие запланировано на весну следующего года.

#НОВОСТИ

Московский ресторатор Аркадий Новиков откроет в Красноярске еще два заведения, сообщил телеграм-канал «В эти 15 минут модно...».

Первый появится в здании, где был расположен ресторан «Енисей-Батюшка» (ул. Дубровинского). Это будет Maroon с его переосмыслением кухни Израиля, Марокко, Ливии и Сирии.

Вторым станет Meraki. Кухня, ожидаемо, греческая. Место: бывшие винные склады в Новоостровском (ул. Бограда).

Бренд-шефом обоих ресторанов станет Владимир Богажавец, который в 2023 года стал лауреатом «Пальмовой ветви» как лучший шеф-повар.

Открытие обоих заведений планируется на весну 2024.

Сейчас в Красноярске работает только один ресторан от Novikov Group — это «Сыроварня» на ул. Урицкого. Она открывалась по франшизе. По какой схеме будут работать Maroon и Meraki пока не известно.

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Автор: Петр Савельев
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