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Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow

Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow
Иллюстрация: Антон Быстров

Сегодня в Москве начал работу «филиал» знакового проекта Александра Митракова – 0.75 Please Moscow. Официальное открытие ресторана, состоявшееся накануне, собрало главных героев светской Москвы.

#НОВОСТИ
В качестве гостей на открытии 0.75 Please Moscow отметились журналистка Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов
Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow 1
Константин Богомолов и Михаил Друян
 
Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow 2
Александр Митраков и гости открытия 0.75 Please Moscow
 
Вот, что об открытии 0.75 Please Moscow писал телеграм-канал «Антиглянец»:
Прямо сейчас на месте сгоревшей «Патары» на Патриках открывается ресторан 0.75 Please. Хозяин заведения – довольно мощный и молодой сибирский ресторатор Александр Митраков (прибыл с невестой с красивой голой спиной), хозяин вечера – его земляк Михаил Друян. Еще один земляк Митракова из Красноярска – уволившийся от Пинского по причине несовпадения характерами шеф Володя Чистяков – тоже здесь. Но в качестве гостя. По светской явке в наше время уже небезопасно писать, кто где в режиме реального времени, но приятный жирок есть не только на канапе».
Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow 3
Сергей Капков и Александр Митраков
 
Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow 4
Андрей Фомин со спутницей 

В числе гостей мероприятия также были замечены шоумены Андрей Фомин и Михаил Друян, экс-главред журналов Glamour и Vogue Мария Федорова, экс-руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow 5
Команда 075 GROUP и Мария Фёдорова
 
Фото в материале  Антон Быстров. 
 
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Автор: Петр Савельев
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