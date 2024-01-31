Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow

В качестве гостей на открытии 0.75 Please Moscow отметились журналистка Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов.

Константин Богомолов и Михаил Друян

Александр Митраков и гости открытия 0.75 Please Moscow



Вот, что об открытии 0.75 Please Moscow писал телеграм-канал «Антиглянец»:

Прямо сейчас на месте сгоревшей «Патары» на Патриках открывается ресторан 0.75 Please. Хозяин заведения – довольно мощный и молодой сибирский ресторатор Александр Митраков (прибыл с невестой с красивой голой спиной), хозяин вечера – его земляк Михаил Друян. Еще один земляк Митракова из Красноярска – уволившийся от Пинского по причине несовпадения характерами шеф Володя Чистяков – тоже здесь. Но в качестве гостя. По светской явке в наше время уже небезопасно писать, кто где в режиме реального времени, но приятный жирок есть не только на канапе».

Сергей Капков и Александр Митраков



В числе гостей мероприятия также были замечены шоумены Андрей Фомин и Михаил Друян, экс-главред журналов Glamour и Vogue Мария Федорова, экс-руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Команда 075 GROUP и Мария Фёдорова

Фото в материале – Антон Быстров.



Московское заведение от 0.75 Group разместилось на Патриарших прудах. Ресторан будет более камерным, чем красноярский предшественник — но точно не менее концептуальным.

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