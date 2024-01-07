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Топ ресторанных «закрытий» в Красноярске – обзор «ДК»

Топ ресторанных «закрытий» в Красноярске – обзор «ДК»
Иллюстрация: freepik.com

В 2023 ресторанный рынок Красноярска был богат на новые проекты. Однако некоторые, казалось, успешные заведения свернули свою работу. «ДК» рассказывает о том, какие бары и рестораны закрылись в 2023.

#НОВОСТИ
В феврале 2023 ресторанный холдинг Silverspoon group закрыл в Красноярске сразу два проекта – кофейню Sugar Mama и корчму «Вареники». Оба заведения работали на втором этаже в ТРЦ «Планета». Одновременно с закрытием холдинг анонсировал перезапуск этих проектов на других площадках. 
 
Другое заметное «убытие» февраля 2023 – ресторан «Луи Бидон» (на момент закрытия проект развивал ресторатор Асиф Алиев). Ресторан проработал в Красноярске три года, а в качестве причины закрытия Асиф Алиев назвал неудачную работу проекта. Позже стало известно, что на площади «Луи Бидона» зашел новый проект – Gastro Bistro SHAWARMA. 
 
Также в феврале 2023 свернул свою работу бар «3в1» на ул.Карла Маркса (входил в ресторанную группу Food&Mood). Заведение с мексиканской кухней и фирменными мексиканскими напитками не проработало и года.
 
Весной 2023 крупнейший рестохолдинг Красноярска, Bellini Gastronomic Ecosystem, закрыл ресторан «Коко Шинель». Заведение открылось в 2017 и делало акцент на блюда из птицы. В конце 2023 на площадке, где ранее работал «Коко Шинель», Bellini запустил грузинский ресторан «Хмели — суМели».
 
В середине лета вывеска «Закрыто» появилась на дверях гриль-бара «Крылья». Расположенное на Взлетке заведение проработало в Красноярске около 7 лет
 
31 июля 2023 стал последним днем работы бара «Святые ребрышки» (входил в ресторанную группу Food&Mood). Бар проработал менее 2 лет, а его фирменным блюдом были ребрышки.
 
В ноябре 2023 в центре Красноярска закрылась кофейня СоffeBulka. Уже известно, что на площадях кофейни новое заведение откроет холдинг 075 Group. Запуск проекта намечен на начало 2024.
 
Автор: Петр Савельев
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