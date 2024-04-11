Стабильность с востока: как повысить надежность связи в современных условиях

В этом году «Ростелеком» запустил новый центр мониторинга, взявший под контроль все сети компании.

Качество связи для бизнеса — это зачастую вопрос эффективного прохождения множества процессов: от внутренних коммуникаций до управления технологическими процессами. Соответственно, для телеком-оператора способность обеспечить его на достойном уровне — это важное конкурентное преимущество. И без адекватной и эффективной системы контроля здесь не обойтись.

В «Ростелекоме» эту задачу решили с помощью Центра управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток). Запустили его в феврале этого года в Новосибирске, чтобы отслеживать работоспособность и обеспечивать круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

ЦУМС-Восток функционирует синхронно с аналогичным ЦУМС-Запад, который компания запустила еще в прошлом году. Оба объекта обеспечивают надежность связи для всей страны, что положительно влияет на качество предоставляемых цифровых услуг. Также их работа позволяет кратно увеличить скорость реагирования на сетевые инциденты — в большинстве случаев они теперь будут устраняться незаметно для клиентов.

В каждом из направлений мониторинга (сеть передачи данных, транспортная сеть, мультимедиа и телематика, интерактивное телевидение, IP-телефония, системы жизнеобеспечения сети и техподдержка) выделена специальная группа инженеров. Состояние каждого узла оценивается в диапазоне от 30 секунд до 5 минут, а суммарное количество обследуемых параметров превышает 25 млн», — рассказывает Алексей Усатов, директор красноярского филиала «Ростелекома».

Запуск восточного центра стал завершающим этапом создания принципиально новой, современной модели управления сетевой инфраструктурой, аналогов которой в России нет. Объединенный ЦУМС сейчас контролирует порядка 200 тыс. км линий связи, в том числе 8,4 тыс. км подводных ВОЛС, 5 тыс. серверов, 2,6 тыс. каналов IPTV, около 1 млн единиц сетевого оборудования и почти 8 млн единиц оборудования клиентов. Цифровым ядром является зонтичная система комплексной обработки событий, которая объединяет данные из 300 систем мониторинга. Это позволяет в кратчайшие сроки точно определить корневую причину аварии и объединить данные в один инцидент. Для реализации такого масштабного проекта была преобразована организационная структура компании, трансформирован IT-ландшафт, разработаны и внедрены новейшие цифровые решения для мониторинга и управления сетью, автоматизировано управление сервисами клиентов, обеспечена мощная защита от информационных угроз.

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