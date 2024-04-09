Юлия Макеева: «Проектирование должно быть с человеческим лицом»

Как инновационные технологии меняют внутреннюю культуру в архитектуре и каким образом это влияет на взаимоотношения исполнителя и заказчика. Объясняет Юлия Макеева, основатель студии «Дизайн Сервис».

Одно из самых «человекоцентричных» направлений работы в архитектуре — дизайн интерьеров — тоже требует масштабной и постоянной цифровизации. Она позволяет сделать рабочие процессы оперативнее и прозрачнее как для команды, так и для заказчика. Особенно актуально это становится при работе с крупными объектами. В студии «Дизайн Сервис» эту задачу решают в том числе посредством внедрения BIM-технологий.

Иллюстрация предоставлена студией «Дизайн Сервис»

Как объясняет Юлия МАКЕЕВА, основатель и арт-директор «Дизайн Сервис», цифровизация проектной документации через объемное 3D-моделирование делает все разделы проекта более видимыми для каждого члена команды, что кратно снижает вероятность ошибки. Она подчеркивает: BIM-технология может стать эффективным помощником, который ускоряет некоторые этапы работы, но предварительно понадобится перестроить саму систему работы в компании — сделать ее более четкой для каждого сотрудника.

— Эта технология — многослойный пирог, где на каждом этапе нужно все фиксировать и договариваться. Она будет очень эффективна в работе, но сначала нужно правильно выстроить скрипты для программы, корректно подготовить шаблоны и наладить коммуникацию внутри команды. В итоге все работают с одним файлом, который лежит на облаке, видят действия других специалистов по команде и знают, как меняется финальный результат на том или ином этапе — все для всех прозрачно и ничего не теряется», — объясняет Юлия Макеева.

Основатель «Дизайн Сервис» отмечает, что на данный момент работу с BIM-технологией не всегда получается настроить в случае с государственными объектами из-за специфики смежных специалистов и срочности задач. Один из крупных проектов, в которых этот подход получилось воплотить, — создание дизайн-кода медицинского кластера для Минеральных Вод. А вот с частными клиентами применять BIM-технологии можно и нужно — так формируется культура проектирования и структура взаимодействия внутри профессионального сообщества.

Функционирование BIM-технологии сходно с работой CRM-системы: она помогает автоматизировать и оптимизировать не только непосредственно процесс проектирования, но и дальнейшее согласование результата.

Эта технология помогает идти от общего к частному: сразу спроектировать общее видение, а не складывать его из частных элементов несколько раз кряду. Здесь не получится сделать абы как, и таким образом вырабатывается стандартизация подходов в команде. Все владеют информацией на одинаковом уровне, получают ее быстро, равномерно, объемно и могут спокойно уходить в свои профильные задачи, одновременно видя всю цепочку», — говорит Юлия Макеева.

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