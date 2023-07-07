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Юлия Макеева: Как перейти от декорирования к эстетике бизнес-процессов

Юлия Макеева: Как перейти от декорирования к эстетике бизнес-процессов
Иллюстрация: ДК

Эффективность компании зависит от множества факторов. Даже дизайн офиса способен внести вклад в достижение успеха, уверена ЮЛИЯ МАКЕЕВА, основатель студии «Дизайн Сервис».

#МНЕНИЯ

Эффективность компании зависит от множества факторов, среди которых есть и такие, которые, как может показаться, никак напрямую не связаны с бизнес-процессами. На поверку же даже дизайн офиса способен внести вклад в достижение успеха, уверена Юлия Макеева, основатель студии интерьера и общественных пространств «Дизайн Сервис».

Юлия Макеева: Как перейти от декорирования к эстетике бизнес-процессов 1

Когда речь заходит о дизайне офиса, первое, что многим приходит в голову, это какие-то особенности его оформления — цвет стен, мебель, декоративные элементы. И, конечно, от этого не уйти, потому что от наполнения рабочего пространства зависит многое. К примеру, покрасьте стены в красный и наблюдайте, как у вашего персонала растет агрессия (примечание: не делайте так). С другой стороны, столы, стулья, кресла, диваны: от того, какими они будут, и правда многое зависит в плане удобства. Но куда большую значимость эти элементы приобретают, когда речь заходит о производительности. И снова от противного: усадите высокого сотрудника за низкий стол, и он может никогда не выйти на плановый уровень решения задач.

Дальше — больше. При организации офисного пространства необходимо учитывать и психологические особенности представителей той или иной профессии. Например, дизайнеры часто интроверты. Поэтому не стоит их сажать вместе, скажем, с отделом продаж, сотрудники которого постоянно что-то обсуждают: это будет мешать сосредоточиться и, соответственно, повлияет на производительность в худшую сторону.

Юлия Макеева: Как перейти от декорирования к эстетике бизнес-процессов 2

Вообще, разведение коммуникаций — это особая задача при организации офисов открытого типа, столь распространенных сегодня. Если этого не делать, то информация начинает смешиваться, что мешает ее прохождению и приводит к появлению артефактов. Да и просто специалисты из разных областей будут мешать друг другу.

Стоит признать, что решить обозначенную выше задачу удается далеко не всегда. Возможно, поэтому Open-Space, которые были так популярны последние 10…15 лет, сейчас постепенно перерастают в пространства, организованные в парадигме того, что офис — это лишь место для командной работы, а не для постоянного пребывания в нем. Суть в том, что единые пространства функционально (не физически) разбиваются на зоны, в которых собираются участники одного процесса, когда им это требуется. В остальное время каждый волен сам решать, где и как ему работать.

Юлия Макеева: Как перейти от декорирования к эстетике бизнес-процессов 3

Тут надо оговориться, что в подобном подходе мы всегда говорим про конкретных людей, поэтому он совершенно не подходит организациям, в которых текучка кад­ров — это часть бизнес-процессов (например, разного рода call-центры и т. п.)

Резюмируя, можно сказать, что офисная тенденция последних лет — это переход от общего убранства к формированию некой функциональной эстетики рабочих пространств, которая является отражением бизнес-процессов и способствует их прохождению. Опыт наших заказчиков показывает, что это работает: после перепланировки их офисов они (заказчики) начинают расти быстрее. Вряд ли можно говорить, что это следствие только нашей работы, но свою лепту в общий результат это, конечно же, вносит.

 

 

Автор: Петр Савельев
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