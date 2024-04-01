Строительство, инновации и культура: что почитать в новом номере «Делового квартала»

Мартовский номер журнала «Деловой квартал» получился разнообразным. Центральное место в нем занял разговор о всевозможных новшествах, которые применяет бизнес в своей жизни.

Красноярская редакция «Делового квартала» выпустила мартовский номер журнала. В нем нашлось место и деловой повестке, и разговорам о культуре.

На обложке нового номера расположился редкий гость красноярских (и не только) сми — Разим Абасов, основатель и председатель правления строительной группы «Монолитхолдинг». Ей в этом году исполняется 35 лет. Тому, как развивалась компания и к чему пришла, посвящено интервью, которое Разим Магарамович дал «Деловому кварталу».

В рамках строительной тематики редакция поговорила о том, как застройщики реагируют на растущие запросы людей к цифровизации быта. Об этом в колонке Ирины Одинец, директора по продажам и маркетингу ГСК АРБАН.

Главной темой этого номера стал разговор о всевозможных технологических и управленческих новшествах, применяемых бизнесом в различных отраслях. Редакция изучила 11 реальных кейсов, реализованных компаниями, работающими в Красноярске и крае. Есть здесь и телеком-технологии, и видеокамеры, самостоятельно считающие пассажиров, и даже экзоскелеты.

Также в рамках этой темы ИТ-эксперты Красноярска, тоже на реальных кейсах, рассказали ДК, как работают и как не работают те или иные цифровые технологии, активно внедряемые предпринимателями сегодня.

Ресторанную тематику также не обошли — не зря Красноярск уже несколько лет сохраняет за собой звание гастрономической столицы Сибири. В этот раз редакция взглянула на, по сути, HR-эксперимент Bellini Group, известный красноярцам как Hello wine. О том, как возникла его идея, какие цели преследовал проект и удалось ли их достичь, в материале ДК.

Традиционно в марте «Деловой квартал» начинает серию ивентов, которые проводит для своих читателей и партнеров. Этот год — не исключение. И началось все, как и всегда, с бизнес-девичника. Проходил он в форме постановки документальной пьесы, которая была написана по мотивам рассказов о своем пути и становлении как предпринимателей пяти представительниц красноярского бизнеса. На страницах журнала они поведали, чем для них стал бизнес-девичник. Также впечатлениями от проекта поделились представители красноярской креативной индустрии, которые помогали в реализации.

Культурную тематику номера продолжило интервью Леры Афониной, арт-директора «Пушки+». В ряду прочего, она рассказала, какие «мышцы» нужно прокачивать, чтобы быть успешным на креативном поприще.

Вишенкой на этом культурном торте стал фотопроект, запечатлевший актрис Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина в образах их героинь из различных спектаклей в окружении цветов.

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