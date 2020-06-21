Северное шоссе в Красноярске перекроют до конца лета

С понедельника, 22 июня, и до конца лета выезд из Красноярска через Северное шоссе будет закрыт для водителей.

Кардинальное решение принял заказчик — Краевое управление автомобильных дорог. Причина — необходимость выполнить максимальный объем запланированных работ. За это время подрядчики завершат строительство нового моста через Качу и проведут реконструкцию старого. Перед перекрываемым участком установили предупреждающие щиты, а информацию о перекрытии направят в навигационные приложения.

Объезд участка возможен через глубокий обход города, улицы Караульную, Партизана Железняка и Шахтеров. При этом дорожники прогнозируют увеличение нагрузки на улицах 2-я Брянская, Караульная, Калинина и Авиаторов. Водителям лучше всего заранее настроиться на пробки.

Сейчас по Северному шоссе интенсивность составляет три тысячи автомобилей в час, из них порядка 10…15 % — грузовой автотранспорт. Нагрузка на участках 2-й Брянской и Караульной значительно возрастет. Мы отрегулируем режим работы светофоров, которые сократят время выезда из микрорайона Покровский. Жителям микрорайона рекомендуем чаще пользоваться улицей Шахтеров, чтобы не создавать заторы на Караульной. Возрастет также нагрузка и на Авиаторов. Жителям Красноярска, у кого есть дачи в этом направлении, стоит рассматривать вариант выезда на два часа раньше», — подчеркнул представитель УДИБа Игорь Воевалко.

Движение планируют восстановить в августе. До конца года собираются отремонтировать само дорожное покрытие, освещение и ливневую канализацию, установить металлическое барьерное ограждение для разделения потоков и нанести разметку.

Отметим, дорожное строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Схемы объезда участка

В результате перекрытия интенсивность движения на Караульной и Брянской значительно возрастет. На первом этапе будет отрегулирован режим работы светофоров, которые, в частности, сократят время выезда из мкрн Покровский. Жителям Покровского рекомендуется больше пользоваться ул. Шахтеров».