Лето возвращается, но от дождей не отказывается

После прохладного воскресенья, в понедельник придет незначительное потепление до +21…+23 оС. Утром и в дневные часы возможен небольшой дождь. Днем вторника ожидается, что столбик термометра поднимется до +26 оС и пройдет незначительный дождь. Среда, 24 июня, также порадует красноярцев теплыми температурами +25…+27 оС. Но временами вновь будут идти осадки.

Синоптики Гидрометцентра обещают, что дожди прекратятся в четверг. Установится солнечная и по-летнему жаркая погода. Самым жарким днем недели обещает быть суббота, столбик термометра поднимется до +30 оС.