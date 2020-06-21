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Лето возвращается, но от дождей не отказывается

Лето возвращается, но от дождей не отказывается
Иллюстрация: stihi.ru

Начало следующей недели в Красноярске ожидается теплым, но дождливым. В четверг начнется жара.

#НОВОСТИ

После прохладного воскресенья, в понедельник придет незначительное потепление до +21…+23 оС. Утром и в дневные часы возможен небольшой дождь. Днем вторника ожидается, что столбик термометра поднимется до +26 оС и пройдет незначительный дождь. Среда, 24 июня, также порадует красноярцев теплыми температурами +25…+27 оС. Но временами вновь будут идти осадки.

Синоптики Гидрометцентра обещают, что дожди прекратятся в четверг. Установится солнечная и по-летнему жаркая погода. Самым жарким днем недели обещает быть суббота, столбик термометра поднимется до +30 оС.

 

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