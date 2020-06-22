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Крупный туроператор готов возить красноярцев на черноморские курорты

Крупный туроператор готов возить красноярцев на черноморские курорты
Иллюстрация: sochistream.ru

Турорператор «Библио-Глобус» и авиакомпания «Россия» объявили о старте летней полетной программы по внутрироссийским направлениям. Главным образом туристов будут возить на Черное море.

#НОВОСТИ

Так, например, из Красноярска открываются прямые рейсы в Анапу (вторник, четверг и суббота), Симферополь (понедельник, среда и пятница) и Сочи (понедельник, среда, пятница и суббота). Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800.

Новая полетная программа стартует уже 22 июня.

Отметим, что корреспонденту DK.ru не удалось забронировать билет на прямой перелет через сайт авиакомпании, однако такая возможность есть на сайте туроператора. Так, перелет в одну сторону Красноярск-Анапа на июнь обойдется в 16-17 тысяч рублей, в Сочи – 10-12, в Симферополь – 14-16 тысяч рублей.

 

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