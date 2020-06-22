Крупный туроператор готов возить красноярцев на черноморские курорты

Так, например, из Красноярска открываются прямые рейсы в Анапу (вторник, четверг и суббота), Симферополь (понедельник, среда и пятница) и Сочи (понедельник, среда, пятница и суббота). Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800.

Новая полетная программа стартует уже 22 июня.

Отметим, что корреспонденту DK.ru не удалось забронировать билет на прямой перелет через сайт авиакомпании, однако такая возможность есть на сайте туроператора. Так, перелет в одну сторону Красноярск-Анапа на июнь обойдется в 16-17 тысяч рублей, в Сочи – 10-12, в Симферополь – 14-16 тысяч рублей.