Восточный экономический форум отложили на год
Фонд «Росконгресс» официально подтвердил перенос Восточного экономического форума на 2021 год. Предварительно, он состоится в сентябре. Возможно, часть программы-2020 пройдет онлайн.
В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено», - говорится в заявлении «Росконгресса».
Впрочем, организаторы не исключают, что какие-то мероприятия деловой программы пройдут в онлайн-формате, как это уже было сделано с некоторыми событиями Петербургского международного экономического форума и Российского инвестиционного форума в Сочи, которые также были отменены.
Из-за коронавируса был перенесен на неопределенный срок и Красноярский экономический форум, который был назначен на 19-21 марта. Напомним, режим самоизоляции в крае был объявлен 27 марта.
Восточный экономический форум был создан в 2013 году по инициативе президента России, мероприятие ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.