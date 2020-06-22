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Восточный экономический форум отложили на год

Восточный экономический форум отложили на год
Иллюстрация: expoclub.ru

Фонд «Росконгресс» официально подтвердил перенос Восточного экономического форума на 2021 год. Предварительно, он состоится в сентябре. Возможно, часть программы-2020 пройдет онлайн.

#НОВОСТИ

В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено», - говорится в заявлении «Росконгресса».

Впрочем, организаторы не исключают, что какие-то мероприятия деловой программы пройдут в онлайн-формате, как это уже было сделано с некоторыми событиями Петербургского международного экономического форума и Российского инвестиционного форума в Сочи, которые также были отменены.

Из-за коронавируса был перенесен на неопределенный срок и Красноярский экономический форум, который был назначен на 19-21 марта. Напомним, режим самоизоляции в крае был объявлен 27 марта.

Восточный экономический форум был создан в 2013 году по инициативе президента России, мероприятие ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

 

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