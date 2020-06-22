Бизнес на высокогорье или Почему кто-то взлетает там, где другие падают – Алексей Молчанов

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Алексей Молчанов, «Business&Business»

У каждого спортсмена есть своя специализация.

Поэтому первая причина успеха бизнеса - это специализация, соответствующая развороту рынка.

Теперь представим, что помещаем нашего спортсмена в непривычные условия. Марафон нужно пробежать на высокогорье. Конечно, это лучше получится сделать у того атлета, для которого такие условия являются типичными.

Вторая причина - это попадание в типичные условия, которые для тебя являются нормой и атипичны для других.

Но есть уникальные организмы, которые обладают большой адаптивностью и быстро перестраиваются с учетом меняющихся вводных. Известны случаи, когда спортсмены становились на олимпийский пьедестал почета по разным дисциплинам. И иногда с очень небольшой разницей во времени.

Третья причина - это потенциал адаптивности, возможность гибко, быстро и эффективно перестраиваться.

И есть ещё один фактор, предопределяющий успех. Однажды я с удивлением узнал о человеке, который преодолевает большие расстояния по открытой воде. Увидел фотографию и удивился, он не был похож на профессионального атлета. Первая ассоциация - очень упитанный. А потом прочитал, как он в одном интервью ссылался на это, как на фактор успеха. За время преодоления Амазонки он похудел на 12 или 16 килограммов.

Четвёртая причина - это запас прочности.

Здесь можно было бы поставить точку, но... есть ещё одна важная деталь. У олимпийских чемпионов есть воля к победе, воля к преодолению препятствия на пути к цели. Некоторые называют это спортивным характером.

Итак пятая причина - это воля к победе!

В большинстве своём успех в бизнесе зависит от многих факторов. Если изначально мы смотрим только на профессионалов, то ключевыми для прорыва являются:

Специализация, соответствующая развороту рынка

Попадание в типичные для себя условия

Потенциал адаптивности

Наличие запаса прочности

Воля к победе.

Как думаете, на какие из этих причин мы в силах влиять? Давайте обсудим.