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Июльские туры по Хакасии оказались в пять раз дороже черноморских

Июльские туры по Хакасии оказались в пять раз дороже черноморских
Иллюстрация: pixabay.com

Туризму в Сибири предрекают туристический бум по окончании пандемии. Правда, цена на отдых здесь пока заставляют сомневаться в перспективности этих ожиданий.

#НОВОСТИ
Стоимость недельных туров на двух человек в Хакасию в середине июля 2020 года начинается от 72 тысяч рублей, тогда как самая дешевая поездка из Москвы к Черному морю (аналогичная по продолжительности) обойдется в 13,9 тысячи рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
 
Также относительно дороги организованные путешествия на Байкал и Алтай — от 48 тысяч рублей и 31,8 тысячи рублей соответственно за неделю на двоих.
 
При этом, как отмечают в АТОР, черноморские туры в июле 2020-го стали практически вдвое дешевле, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда в Крым, Сочи и Анапу можно было отправиться за 35-36 тысяч рублей на двоих.
 
Напомним, что 57% россиян в этом году собираются провести летний отпуск на территории страны. Больше половины из них отправится на юга, и лишь четверть заявила о намерении посетить Байкал и Алтай.
 
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