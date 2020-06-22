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Разлилась серная кислота из автоцистерны в Красноярском крае

Разлилась серная кислота из автоцистерны в Красноярском крае
Иллюстрация: krasnoyarsk-news.net

Разлив серной кислоты произошел в Северо-Енисейском районе из автоцистрены АО «Полюс-Логистика», перевозившей реагент, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.

#НОВОСТИ

Вечером 21 июня водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший две цистерны с серной кислотой объемом 15 куб. м., не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате разлилось около одного кубометра серной кислоты, площадь разлива составила 4 кв. м.

Серная кислота из цистерн перекачана в специальные автоцистерны АО «Полюс-Логистика». Место разлива обработано биоразлагающим сорбентом. В дальнейшем поверхностный слой грунта будет собран и утилизирован установленным порядком», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании «Полюс Красноярск» сообщили, что экстренные службы были оперативно оповещены, экологический ущерб назван незначительным.

Как сообщили в ГИБДД, водитель 1950 года рождения погиб на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники ГИБДД и полиция дежурят на месте происшествия. Проводятся работы по устранению аварии.

Северо-Енисейский район последнее время часто становится инициатором новостей.

Напомним, 17 июня в с. Абалаково Енисейского района на топливо-переливной станции «Красноярскнефтепродукт» произошла утечка бензина – нефтепродуктами залило 1 тыс. кв. м.

А 19 мая Роспотребнадзор сообщил, что на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате заболели 805 человек. Долгое время комбинат эксплуатировал заболевших рабочих, пока ситуация не стала достоянием общественности. К развертыванию полевого госпиталя были привлечены военные.

 

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