Пять лет условно за растрату в 200 млн рублей — приговор экс-замначальнику главка МВД
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю, сообщает REGNUM со ссылкой на СКР по региону.
Сегодня вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майору Александру Кузнецову. Как рассказали в Центральном райсуде, Кузнецова признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и назначили пять лет условно с испытательным сроком четыре года. Адвокат Илья Щербаков отказался комментировать исход судебного процесса.
Ранее сообщалось, что дело в отношении генерала Кузнецова Следственный комитет возбудил в 2018 году. Речь шла о строительстве в 2012 году в Норильске ИВС на 60 мест. По версии следствия, замначальника главка подписал акты приемки работ, которые фактически не были выполнены.
На основании этих бумаг с расчетного счета регионального ГУ МВД подрядчику необоснованно были перечислено почти 200 млн рублей. Расследование в отношении второго фигуранта этого дела — бывшего заместителя начальника тыла ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрея Петручени — было прекращено в связи с истечением срока давности.
Основанием для привлечения генерала Кузнецова к уголовной ответственности стали материалы Главного управления собственной безопасности МВД. Ни на следствии, ни в ходе судебного процесса, который тянулся с июля 2019 года, своей вины генерал так и не признал.