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Пять лет условно за растрату в 200 млн рублей — приговор экс-замначальнику главка МВД

Пять лет условно за растрату в 200 млн рублей — приговор экс-замначальнику главка МВД
Иллюстрация: sm-news.ru

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю, сообщает REGNUM со ссылкой на СКР по региону.

#НОВОСТИ

Сегодня вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майору Александру Кузнецову. Как рассказали в Центральном райсуде, Кузнецова признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и назначили пять лет условно с испытательным сроком четыре года. Адвокат Илья Щербаков отказался комментировать исход судебного процесса.

Ранее сообщалось, что дело в отношении генерала Кузнецова Следственный комитет возбудил в 2018 году. Речь шла о строительстве в 2012 году в Норильске ИВС на 60 мест. По версии следствия, замначальника главка подписал акты приемки работ, которые фактически не были выполнены.

На основании этих бумаг с расчетного счета регионального ГУ МВД подрядчику необоснованно были перечислено почти 200 млн рублей. Расследование в отношении второго фигуранта этого дела — бывшего заместителя начальника тыла ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрея Петручени — было прекращено в связи с истечением срока давности.

Основанием для привлечения генерала Кузнецова к уголовной ответственности стали материалы Главного управления собственной безопасности МВД. Ни на следствии, ни в ходе судебного процесса, который тянулся с июля 2019 года, своей вины генерал так и не признал.

 

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