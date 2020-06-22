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Красноярск занимает третье место по угонам авто в России

Красноярск занимает третье место по угонам авто в России
Иллюстрация: zen.yandex.ru

По данным аналитиков компании «АльфаСтрахование», в мае количество угонов транспортных средств в России продолжило снижаться: число заявленных угонов относительно апреля уменьшилось на 17 %.

#НОВОСТИ

Красноярск занял третье место (10%) по количеству поступивших в «АльфаСтрахование» заявлений об угонах в мае. На втором месте оказалась Москва (40%). Лидером стал Санкт-Петербург, где не вводились серьезные ограничения на передвижение по городу, на его долю пришлось 50% заявлений.

Самыми популярными у угонщиков автомобилями в апреле стали Toyota Camry и Kia Ceed.

Также в пятерку наиболее угоняемых транспортных средств вошли Nissan Qashqai, Kia Optima и Kia Rio.

В большинстве случаев автомобили угоняются с парковок около жилых домов.

По прогнозам «АльфаСтрахование», по мере снятия ограничительных мер и возвращения к привычной жизни, число заявляемых угонов будет расти, так как в условиях действовавших ограничений и системы пропусков для передвижения по городу угоны транспортных средств были значительно затруднены.

Пик роста может прийтись на конец лета — сентябрь, когда показатели могут быстро вернуться на уровень докарантинного периода», — считает Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».

 

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