Красноярск занимает третье место по угонам авто в России

Красноярск занял третье место (10%) по количеству поступивших в «АльфаСтрахование» заявлений об угонах в мае. На втором месте оказалась Москва (40%). Лидером стал Санкт-Петербург, где не вводились серьезные ограничения на передвижение по городу, на его долю пришлось 50% заявлений.

Самыми популярными у угонщиков автомобилями в апреле стали Toyota Camry и Kia Ceed.

Также в пятерку наиболее угоняемых транспортных средств вошли Nissan Qashqai, Kia Optima и Kia Rio.

В большинстве случаев автомобили угоняются с парковок около жилых домов.

По прогнозам «АльфаСтрахование», по мере снятия ограничительных мер и возвращения к привычной жизни, число заявляемых угонов будет расти, так как в условиях действовавших ограничений и системы пропусков для передвижения по городу угоны транспортных средств были значительно затруднены.