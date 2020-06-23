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Мэрия Кызыла остановила общественный транспорт

Мэрия Кызыла остановила общественный транспорт
Иллюстрация: fotobus.msk.ru

С 00 часов 00 минут 23 июня в Кызыле прекращает работу общественный транспорт, перевозящий пассажиров по городским и пригородным маршрутам, «до особого распоряжения».

#НОВОСТИ

Причина – жители тувинской столицы не соблюдают режим ограничений, введенный в республике, в результате здесь зафиксирован резкий рост заболеваемости.

По данным оперативного штаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, каждый день выявляют 140-150 случаев инфицирования данной инфекцией. Эпидемиологи бьют тревогу - большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов. Увеличивается количество тяжелых больных, в этом месяце уже есть человеческие потери», - говорится в сообщении мэрии Кызыла.

Организации, нуждающиеся в служебном транспорте для перевозки работников, могут заключить договор с МУП «Кызылгортранс».

В минувшую пятницу глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что регион вышел на пик по распространению коронавирусной инфекции, передает ТАСС. По данным на 22 июня в республике выявлено почти 3,6 тыс. случаев коронавируса, почти 1,7 тыс. человек выздоровели. В мае-июне в регионе с основным диагнозом «коронавирус» умерло восемь человек, еще 31 человек умер от других хронических заболеваний, отягощенных подтвержденным коронавирусом.

Отметим, что с 8 по 21 июня в Туве был введен карантин, ограничения ввел глава республики Шолбан Кара-оол, сам переболевший коронавирусом.

 

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