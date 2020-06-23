Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
68,83
77,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

СГК переносит сроки отключения горячей воды в контуре ТЭЦ-2

СГК переносит сроки отключения горячей воды в контуре ТЭЦ-2
Иллюстрация: sibgenco.online

Гидравлические испытания на теплосетях сдвигаются на две недели: об этом попросили власти города в связи с необходимостью обеспечения противоэпидемических мер.

#НОВОСТИ

Начало профилактических работ на сетях от Красноярской ТЭЦ-2 было запланировано на 1 июля, однако компания готова сдвинуть сроки: гидравлические испытания состоятся 13-22 июля.

От ТЭЦ-2 получает горячую воду большая часть Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и Свердловского (кроме микрорайона Водники) районов Красноярска. Частично к этой станции подключен Советский район (улица Белинского).

Также позже намеченного СГК проведёт профилактику участка сетей в микрорайоне Зелёная Роща от Ястынского поля до Ульяновского проспекта. Работы, связанные с отключением горячей воды, здесь пройдут 10-16 августа.

Ежегодные гидравлические испытания — это важный этап подготовки к зиме. Перенос их сроков создает трудности для ремонтов на сетях и дальнейших работ, которые необходимо провести к началу отопительного сезона. Тем не менее, мы осознаём и всю сложность эпидемиологической обстановки и идём навстречу городу и горожанам», — прокомментировал директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская джелатерия открыла уличную торговлюКрасноярская джелатерия открыла уличную торговлю
  • Северное шоссе в Красноярске перекроют до конца летаСеверное шоссе в Красноярске перекроют до конца лета
  • Лето возвращается, но от дождей не отказываетсяЛето возвращается, но от дождей не отказывается
  • Июльские туры по Хакасии оказались в пять раз дороже черноморскихИюльские туры по Хакасии оказались в пять раз дороже черноморских
  • Красноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражейКрасноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.