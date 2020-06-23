СГК переносит сроки отключения горячей воды в контуре ТЭЦ-2

Начало профилактических работ на сетях от Красноярской ТЭЦ-2 было запланировано на 1 июля, однако компания готова сдвинуть сроки: гидравлические испытания состоятся 13-22 июля.

От ТЭЦ-2 получает горячую воду большая часть Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и Свердловского (кроме микрорайона Водники) районов Красноярска. Частично к этой станции подключен Советский район (улица Белинского).

Также позже намеченного СГК проведёт профилактику участка сетей в микрорайоне Зелёная Роща от Ястынского поля до Ульяновского проспекта. Работы, связанные с отключением горячей воды, здесь пройдут 10-16 августа.