СГК переносит сроки отключения горячей воды в контуре ТЭЦ-2
Гидравлические испытания на теплосетях сдвигаются на две недели: об этом попросили власти города в связи с необходимостью обеспечения противоэпидемических мер.
Начало профилактических работ на сетях от Красноярской ТЭЦ-2 было запланировано на 1 июля, однако компания готова сдвинуть сроки: гидравлические испытания состоятся 13-22 июля.
От ТЭЦ-2 получает горячую воду большая часть Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и Свердловского (кроме микрорайона Водники) районов Красноярска. Частично к этой станции подключен Советский район (улица Белинского).
Также позже намеченного СГК проведёт профилактику участка сетей в микрорайоне Зелёная Роща от Ястынского поля до Ульяновского проспекта. Работы, связанные с отключением горячей воды, здесь пройдут 10-16 августа.
Ежегодные гидравлические испытания — это важный этап подготовки к зиме. Перенос их сроков создает трудности для ремонтов на сетях и дальнейших работ, которые необходимо провести к началу отопительного сезона. Тем не менее, мы осознаём и всю сложность эпидемиологической обстановки и идём навстречу городу и горожанам», — прокомментировал директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.