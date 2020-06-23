Июньский номер «ДК»: антикризисное чтение

В новом выпуске мы немного поэкспериментировали с обложкой, сделав лицом номера пластического хирурга Рустама Халилуллина. Почему именно сейчас и представитель именно этой профессии - в интервью.

Главная тема номера – текстовая версия майской сессии нашего кросс-консалтинга – онлайн-конференции, объединяющей предпринимателей, площадки, где они делятся опытом, лайфхаками, анализируют удачи и, что не менее важно, провалы.

Также в рубрике «коронаопыт» - истории трех офлайновых бизнес-проектов, вынужденных быстро приспособиться к онлайн-реальности. Рекомендации руководителей IT-компаний, какие интернет-сервисы могут быть полезны сейчас, откровенный разговор о коммерческой недвижимости, планы на летний отдых и много другой полезной информации.

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