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Июньский номер «ДК»: антикризисное чтение

Июньский номер «ДК»: антикризисное чтение
Иллюстрация: коллаж ДК

Лето-2020 мы вряд ли забудем, и еще долго будем исследовать свой и чужой опыт, и уж, конечно, расхлебывать последствия идеального шторма. Тем не менее, жизнь не останавливается, об этом – новый номер.

#НОВОСТИ

В новом выпуске мы немного поэкспериментировали с обложкой, сделав лицом номера пластического хирурга Рустама Халилуллина. Почему именно сейчас и представитель именно этой профессии - в интервью.

Главная тема номера – текстовая версия майской сессии нашего кросс-консалтинга – онлайн-конференции, объединяющей предпринимателей, площадки, где они делятся опытом, лайфхаками, анализируют удачи и, что не менее важно, провалы.

Также в рубрике «коронаопыт» - истории трех офлайновых бизнес-проектов, вынужденных быстро приспособиться к онлайн-реальности. Рекомендации руководителей IT-компаний, какие интернет-сервисы могут быть полезны сейчас, откровенный разговор о коммерческой недвижимости, планы на летний отдых и много другой полезной информации.

Бумажная версия распространяется по адресной подписке, пдф-версию можно полистать здесь.

 

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