Уже выбрали летний маршрут внутри России?

Александр Рыжов,

директор концертно-гастрольного агентства «Музыкальный город»:

Свой летний отдых мы с семьей начали еще в мае, когда переехали в арендованный дом на Мане. Здесь мы проведем все лето, за исключением пары недель в конце июля — начале августа, в которые мы на машине поедем к маме в Иркутскую область и дальше — на Байкал. Может, заскочим на Ольхон, но конкретно еще не планировали. Не обойдется и без мотопоходов, но пока конкретики опять же нет: ждем открытия сибирских регионов после самоизоляции, катаясь по краю.