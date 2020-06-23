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Уже выбрали летний маршрут внутри России?

Уже выбрали летний маршрут внутри России?
Иллюстрация: wikipedia.org

Региональный туризм — тренд лета-2020, которое мы проводим за закрытыми границами. Мы спросили красноярских предпринимателей, какие маршруты внутри страны и в Сибири они наметили этим летом.

#НОВОСТИ
Уже выбрали летний маршрут внутри России? 1Александр Рыжов,
директор концертно-гастрольного агентства «Музыкальный город»:
Свой летний отдых мы с семьей начали еще в мае, когда переехали в арендованный дом на Мане. Здесь мы проведем все лето, за исключением пары недель в конце июля — начале августа, в которые мы на машине поедем к маме в Иркутскую область и дальше — на Байкал. Может, заскочим на Ольхон, но конкретно еще не планировали. Не обойдется и без мотопоходов, но пока конкретики опять же нет: ждем открытия сибирских регионов после самоизоляции, катаясь по краю.
 
Уже выбрали летний маршрут внутри России? 2Светлана Кригер,
директор красноярского филиала «Азиатско-Тихоокеанского банка»:
Нынешним летом у нас с семьей будет два больших выезда. Первый, без детей, в Хакасию и в Ергаки, поскольку там неповторимая природа и какая-то особенная энергетика, которая меня очень хорошо заряжает. А возможность походить по горам — это отличная физическая нагрузка, дающая мощный заряд бодрости. Вторую же часть летнего отдыха мы проведем с детьми в Анапе, которую выбрали из-за близости к Крыму и возможности проехать большую часть черноморского побережья.
 
Уже выбрали летний маршрут внутри России? 3Артем Бадюков,
директор компании «СенсоМед»:
Этим летом, скорее всего, полноценно отдохнуть не получится: надо работать, чтобы выправить финансовую ситуацию, сложившуюся за период самоизоляции. Но так как у меня ненормированный график, я собираюсь побывать на видовках и покорить пещеры в окрестностях красноярской агломерации. Хочу сплавиться по Мане, и не банально, на оборудованных огромных плотах в шумной компании, а на сапборде. Вокруг Красноярска есть масса уникальных природных мест. 
 
Уже выбрали летний маршрут внутри России? 4Яна Дойна,
директор компании «Ярпатентъ»:
Самое важное в летнем отдыхе для меня — возможность перезагрузить мозг. Лучше всего это получается, если работать руками. Именно поэтому мы отказались от морей (которые за свою жизнь объездила множество) и лежачего отдыха в пользу домика в тайге, куда уезжаем всей семьей. Так будет и в этом году. Дело в том, что меня больше никуда и не тянет. Этот домик стал для меня местом силы: только там я заряжаюсь энергией и полностью отдыхаю душой и телом. 

 

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