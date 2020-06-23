Такси «Максим» дорос до Tuda

Tuda уже запустился во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерове, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане. Заказ таксомобиля возможен только через мобильное приложение, — отметили в «Максим».

Приложение по умолчанию предлагает тариф «Комфорт», но в сервисе есть и «Эконом», «Компактвэн» на шесть мест, «Минивэн» на семь мест, «Личный водитель». Можно выбрать несколько тарифов для поиска машины одновременно.

Tuda уже запустился во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерове, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане. География сервиса будет расширяться за счёт собственных подразделений и франшиз на рынки Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Грузии, Украины, Филиппин и других стран, добавили в компании.