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Такси «Максим» дорос до Tuda

Такси «Максим» дорос до Tuda
Иллюстрация: sostav.ru

Такси-сервис «Максим» запустил новый бренд для заказа автомобилей клиентами, которые предпочитают массовому сегменту «более высокие требования».

#БИЗНЕС

Tuda уже запустился во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерове, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане. Заказ таксомобиля возможен только через мобильное приложение, — отметили в «Максим».

Приложение по умолчанию предлагает тариф «Комфорт», но в сервисе есть и «Эконом», «Компактвэн» на шесть мест, «Минивэн» на семь мест, «Личный водитель». Можно выбрать несколько тарифов для поиска машины одновременно.

Tuda уже запустился во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерове, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане. География сервиса будет расширяться за счёт собственных подразделений и франшиз на рынки Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Грузии, Украины, Филиппин и других стран, добавили в компании.

 

 

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