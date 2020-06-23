Красноярский СФУ вошел в ТОП лучших университетов по версии Forbes–2020

Многочисленные исследования рынка труда говорят, что порядка 50 % выпускников вузов испытывают сложности с трудоустройством и часто работают не по специальности.

Система образования не соответствует запросам рынка труда — ни по количеству выпускников, ни по качеству их подготовки», — объясняют авторы исследования экономики образования, которое проводил НИУ ВШЭ.

Но все ли вузы выпускают никому не нужных специалистов? В этом году при подготовке рейтинга «100 лучших вузов» Forbes решил изменить подход к исследованию университетов.

В метрике «Качество образования» (макс 50 баллов), который, как и в прошлые годы строился на данных мониторинга Министерства образования, произошли изменения. Появился новый параметр «Качество преподавателей» (25 баллов), состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей (10 баллов), соотношение преподавателей и студентов (10 баллов), наличие и долю иностранных преподавателей (5 баллов). Параметр «Международная деятельность» (15 баллов) теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе (5 баллов), организацию зарубежных стажировок (5 баллов) и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов (5 баллов). Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений.

Кроме того, Forbes решил провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов). Совместно с сервисом «Авито Работа» Forbes направил запросы в 127 крупнейших компаний и попросили ответить на три вопроса: «Выпускников каких вузов вы наняли в 2019–2020 годах?», «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2019–2020 годах?», «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?». Заполнить анкеты согласились 59 компаний, совокупная численность их сотрудников составляет 4 млн человек. Чем крупнее компания, тем больший вес присваивался ее голосу. Голос компании распределялся между всеми вузами, которые были отмечены в ее анкете: чем меньше вузов, тем выше оценка, относящаяся к тому или иному вузу. Все оценки по каждому вузу суммировались и переводились в балльную систему — вуз мог получить макс 10 баллов за каждый из трех вопросов.

Наконец, изменен подход к метрике «Фактор Forbes» (20 баллов), который отражает элитарность учебного заведения. Учтено присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах — QS World University Rankings и Times Higher Education (10 баллов), а также «омолодили» состав известных выпускников и студентов (10 баллов): оценки получили те вузы, в которых учатся дети из списка 200 богатейших бизнесменов России и номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30».

Изменение методики повлекло за собой серьезные перестановки в рейтинге по сравнению с прошлым годом. В этом году рейтинг возглавила Высшая школа, МГУ взлетел на вторую строчку — во многом благодаря тому, что получил наивысшие баллы от работодателей — а вот Московский физико-технический институт сохранил место в тройке лидеров, несмотря ни на что.

Впервые в рейтинг вузов вошел молодой университет Иннополис из Татарстана.

Красноярский Сибирский федеральный университет занял 34 место, набрав 25,94 балла.

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