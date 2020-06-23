Верховный лама Тувы не справился с коронавирусом
Верховный лама Тувы Джампел Лодой, заразившийся коронавирусом, умер. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в видеообращении в соцсетях.
Уважаемые земляки, с большим прискорбием сообщаю вам о кончине хамбо-ламы Республики Тыва... Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье», — говорится в видеообращении главы республики.
О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Сообщалось, что его вводили в искусственную кому.
По словам Кара-оола, о смерти Лодоя он узнал от врачей, получив свидетельство. Глава республики добавил, что верховному ламе не было и 45 лет.
О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Сообщалось, что его вводили в искусственную кому. Родственники верховного ламы рассказывали, что он строго соблюдал самоизоляцию и максимально ограничил контакты.
Джампел Лодой (Апыш Сат) был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005-2010 годах.
На 23 июня в России выявлено 599 705 случаев коронавируса. Умерли 8359 человек, выздоровели 356 429.
Справка
Джамбел Лодой, в миру — Апыш-оол Шууракаевич Сат.
- Верховный лама (Камбы-лама) Тывы 2005—2010, 2019—2020.
- Родился 21 августа 1975 года в селе Хондергей Дзун Хемчикского кожууна Тувинской АССР.
- В апреле 1992 года поступил на учебу в Гандан Пунцоглинг (Дхарма Центр города Кызыл).
- С 1993 по 1996 годы был хуураком в Санкт-Петербургском буддийском храме «Дацан Гунзэчойнэй».
- С 1996 года по 2005 год продолжил образование в Индии в буддийском монастыре Дрепунг Гоманг.
- В 2005 году избран на пост Камбы-ламы Тывы. Он стал 4-м иерархом тывинской буддийской церкви. Ушел с этого поста в 2010 году.
- С 2010 по 2019 годы был помощникником Ширээти-ламы буддийского храма Устуу-Хурээ в Дзун-Хемчикском кожууне.
- 29 ноября 2019 года на собрании буддийского духовенства подавляющим числом голосов избран 8-м Камбы-ламой Тывы.
- 10 июня 2020 года стало известно, что он госпитализирован в Кызыле с коронавирусной инфекцией COVID-19[3]. Скончался 23 июня.