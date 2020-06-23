Верховный лама Тувы не справился с коронавирусом

Уважаемые земляки, с большим прискорбием сообщаю вам о кончине хамбо-ламы Республики Тыва... Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье», — говорится в видеообращении главы республики.

О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Сообщалось, что его вводили в искусственную кому.

По словам Кара-оола, о смерти Лодоя он узнал от врачей, получив свидетельство. Глава республики добавил, что верховному ламе не было и 45 лет.

О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Сообщалось, что его вводили в искусственную кому. Родственники верховного ламы рассказывали, что он строго соблюдал самоизоляцию и максимально ограничил контакты.

Джампел Лодой (Апыш Сат) был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005-2010 годах.

На 23 июня в России выявлено 599 705 случаев коронавируса. Умерли 8359 человек, выздоровели 356 429.

Справка

Джамбел Лодой, в миру — Апыш-оол Шууракаевич Сат.