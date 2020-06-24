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Предпринимателям Красноярского края добавили денег на борьбу с последствиями пандемии

Предпринимателям Красноярского края добавили денег на борьбу с последствиями пандемии
Иллюстрация: pixabay.com

Правительство Красноярского края внесло изменения в программу поддержки предпринимателей, увеличив ее финансирование в этом году почти на треть. Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии.

#НОВОСТИ
Краевые власти увеличили объем финансирования региональной госпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» в 2020 году. Такое решение приняли на заседании местного кабинета министров, сообщила его пресс-служба.
 
Причиной корректировки послужило принятие пакета мер, направленного на поддержку бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. До этого на нужды развития МСП в 2020 году планировалось потратить 592,3 млн рублей. Теперь же к ним добавят еще 188,6 млн: 161,6 млн из федерального бюджтеа и 27 млн —из краевого.
Дополнительные средства направлены краевому Агентству развития бизнеса для запуска новых антикризисных кредитных продуктов, а также на субсидирование кредитных ставок по ранее выданным банковским кредитам для пострадавших сфер деятельности», — рассказали в правительстве.
Напомним, что программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» в Красноярском крае рассчитана на 2020-2023 годы. Общий объем ее финансирования на момент принятия составлял 1,2 млрд рублей.
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