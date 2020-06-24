Анна Жираткова: время менять стратегию

Однако основатель компании «Про-Ток» Анна Жираткова уверена: в сложной ситуации нужно становиться тем, с кого начинается возрождение.

Про новые возможности в кризис уже сказано так много, что эта фраза вызывает отторжение. Может быть, это действительно просто фигура речи?

— Мне кажется, сегодняшняя ситуация показательна. Пока мы живем в парадигме «нефтяной долины», кризисы будут не только неизбежными, но все более затяжными и тяжелыми. И если этот, усиленный эпидемией, приведет к смене экономической парадигмы в России, я двумя руками «за». Только отказавшись от старой стратегии, мы можем обратиться к науке, к технологиям, к преобразованию самой базы нашего общества. Это глобальная возможность кризиса, которой мы можем воспользоваться, а можем оставить все как есть.

«Про-Ток», как я понимаю, не ждет тектонических сдвигов в экономике и продолжает взятый курс на инноватику. Какой продукт сегодня является флагманским для компании с точки зрения инновационного производства?

— К десятилетию компании, которое мы отмечали весной этого года, мы презентовали собственную разработку — низковольтные комплектные устройства (НКУ) Protok Smart с повышенными эксплуатационными характеристиками. Это термошкаф, который бесперебойно работает в климатических условиях от Африки до Антарктики и решает ключевую задачу любого предприятия — обеспечение надежного и бесперебойного электропитания для своего оборудования.

Как складывается судьба вашей инновационной разработки? Она уже получила признание экспертов?

— Еще в марте в рамках проекта «Стартап-тур» эксперты Сколково отметили наш инновационный продукт. Нас пригласили презентовать его на международной технологической виртуальной конференции Startup Village LiveStream ’20. И прототип шкафа Pro-Tok вошел в число 200 самых интересных инновационных проектов, представленных в рамках онлайн-выставки Startup Bazaar. Мы подали заявку на статус резидента Сколково, и буквально недавно она была одобрена. И теперь мы готовы стать частью главной инновационной площадки страны.

Теперь дело за предприятиями-заказчиками?

— Инновационный продукт никогда не делается ради праздного интереса. Он призван решать существующие проблемы, снимать реальные «боли» бизнеса. Первым заказчиком нашего инновационного «пионера» — выдвижного модуля под брендом «Про-Ток» — стала компания «Норникель». Уверена, что скоро многие компании, которым необходима бесперебойная работа оборудования в экстремальных условиях, станут нашими заказчиками. Protok Smart — это еще один шаг, и даже несколько шагов вперед.

Я так понимаю, вы раньше были нацелены на международный уровень. Повлияла ли сегодняшняя ситуация на стратегию компании?

— После внедрения инновационных технологий у нас были наполеоновские планы по «захвату мира»: мы презентовали нашу продукцию в Азербайджане, Монголии, Казахстане, Иране, Арабских Эмиратах. Но коронакризис, безусловно, внес свои коррективы. Мы стали искать новые рынки, охватывать новые направления. Небольшие производства, ритейл, строительство, бизнес-центры — нет ни одного хозяйствующего cубъекта, который обходится без нашей продукции. Сегодня мы ориентированы как на крупные, так и на небольшие заказы. За десять лет «Про-Ток» прошел путь от поставщика электроприборов до завода-изготовителя с собственными инновационными разработками. Сегодня мы работаем в формате высокой адаптивности к заказам любой сложности и объемов, предлагая комплексное решение под каждого — от шкафов до трансформаторных подстанций. При этом можем управлять себестоимостью своей продукции за счет того, что у нас есть собственные ресурсы, материальная база и инновационные наработки.

Адаптивность и инновационность — ваш антикризисный рецепт?

— Плюс ориентированная на результат эффективная команда. Как говорил Стив Джобс, «все, что мы собой представляем, — это наши идеи и наши люди». Безусловно, меня беспокоит наша потенциальная загрузка во втором полугодии. Если рестораны терпят убытки прямо сейчас, то до производств волна кризиса докатывается через некоторое время. И здесь важно работать на предупреждение: менять стратегию, учитывая влияние внешних факторов и используя весь свой внутренний потенциал.