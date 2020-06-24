Въезжающих в Хакасию туристов собираются проверять на COVID-19

Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил республиканскому Минтрансу организовать контроль за въезжающими туристами. Об этом сообщило информационное агентство «Хакасия» со ссылкой на оперштаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

Контролировать собираются места не только организованного отдыха, но и дикого. Как именно будет осуществляться эта деятельность, пока неизвестно — министерству предстоит еще проработать этот вопрос с местным Роспортребнадзором и МВД.

Однако, как пишет телеграмм-канал «Бал дебютанток», карантинные посты могут появиться на подъездах к озерам Шира и Белё.