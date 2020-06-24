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Въезжающих в Хакасию туристов собираются проверять на COVID-19

Въезжающих в Хакасию туристов собираются проверять на COVID-19
Иллюстрация: turizm.e1.ru

Правительство Хакасии готовится к старту курортного сезона. В ряду прочего на соответствующих объектах республики собираются ввести повышенные меры эпидемиологической безопасности.

#НОВОСТИ
Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил республиканскому Минтрансу организовать контроль за въезжающими туристами. Об этом сообщило информационное агентство «Хакасия» со ссылкой на оперштаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в республике.
 
Контролировать собираются места не только организованного отдыха, но и дикого. Как именно будет осуществляться эта деятельность, пока неизвестно — министерству предстоит еще проработать этот вопрос с местным Роспортребнадзором и МВД.
 
Однако, как пишет телеграмм-канал «Бал дебютанток», карантинные посты могут появиться на подъездах к озерам Шира и Белё.
 
Напомним, что в Хакасии с 15 июня 2020 года отменен режим самоизоляции. Но не для все — те, кто старше 65 лет по-прежнему должны его придерживаться. Также в республике действует обязательный масочный режим.
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