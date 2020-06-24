Въезжающих в Хакасию туристов собираются проверять на COVID-19
Правительство Хакасии готовится к старту курортного сезона. В ряду прочего на соответствующих объектах республики собираются ввести повышенные меры эпидемиологической безопасности.
Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил республиканскому Минтрансу организовать контроль за въезжающими туристами. Об этом сообщило информационное агентство «Хакасия» со ссылкой на оперштаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в республике.
Контролировать собираются места не только организованного отдыха, но и дикого. Как именно будет осуществляться эта деятельность, пока неизвестно — министерству предстоит еще проработать этот вопрос с местным Роспортребнадзором и МВД.
Однако, как пишет телеграмм-канал «Бал дебютанток», карантинные посты могут появиться на подъездах к озерам Шира и Белё.
Напомним, что в Хакасии с 15 июня 2020 года отменен режим самоизоляции. Но не для все — те, кто старше 65 лет по-прежнему должны его придерживаться. Также в республике действует обязательный масочный режим.