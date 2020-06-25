В Красноярске умерла депутат Горсовета Елена Курамшина
Депутат красноярского городского совета Елена Курамшина, много лет входившая в его состав, скончалась. Несчастье случилось сегодня утром. Причины смерти пока неизвестны.
В Красноярске умерла депутат городского совета Елена Курамшина. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Горсовета Вячеслав Дюков.
Город и мы все потеряли так много, что оценить это сразу невозможно», — написал он.
Несчастье, по словам Дюкова, произошло около 7 утра. Он предполагает, что, возможно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Других подробностей неизвестно. Связаться с пресс-службой Горсовета оперативно не удалось.
Елене Курамшиной было 54 года. Много лет своей жизни она посвятила детям и детскому спорту. В Горсовете представляла округ № 2 (Ленинский район), входила в состав комиссий по городскому самоуправлению, по бюджету, собственности и экономическому развитию, по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, а также была заместителем председателя комиссии по социальному развитию.