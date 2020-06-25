В Красноярске умерла депутат Горсовета Елена Курамшина

сообщил председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Горсовета Вячеслав Дюков. В Красноярске умерла депутат городского совета Елена Курамшина . Об этом на своей странице в соцсетипредседатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Горсовета Вячеслав Дюков.

Город и мы все потеряли так много, что оценить это сразу невозможно», — написал он.

Несчастье, по словам Дюкова, произошло около 7 утра. Он предполагает, что, возможно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Других подробностей неизвестно. Связаться с пресс-службой Горсовета оперативно не удалось.

Елене Курамшиной было 54 года. Много лет своей жизни она посвятила детям и детскому спорту. В Горсовете представляла округ № 2 (Ленинский район), входила в состав комиссий по городскому самоуправлению, по бюджету, собственности и экономическому развитию, по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, а также была заместителем председателя комиссии по социальному развитию.