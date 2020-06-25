Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.06
68,83
77,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске умерла депутат Горсовета Елена Курамшина

В Красноярске умерла депутат Горсовета Елена Курамшина
Иллюстрация: newslab.ru

Депутат красноярского городского совета Елена Курамшина, много лет входившая в его состав, скончалась. Несчастье случилось сегодня утром. Причины смерти пока неизвестны.

#НОВОСТИ
В Красноярске умерла депутат городского совета Елена Курамшина. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Горсовета Вячеслав Дюков.
Город и мы все потеряли так много, что оценить это сразу невозможно», — написал он.
Несчастье, по словам Дюкова, произошло около 7 утра. Он предполагает, что, возможно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Других подробностей неизвестно. Связаться с пресс-службой Горсовета оперативно не удалось.
 
Елене Курамшиной было 54 года. Много лет своей жизни она посвятила детям и детскому спорту. В Горсовете представляла округ № 2 (Ленинский район), входила в состав комиссий по городскому самоуправлению, по бюджету, собственности и экономическому развитию, по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, а также была заместителем председателя комиссии по социальному развитию.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Июльские туры по Хакасии оказались в пять раз дороже черноморскихИюльские туры по Хакасии оказались в пять раз дороже черноморских
  • Красноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражейКрасноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражей
  • Мэрия Кызыла остановила общественный транспортМэрия Кызыла остановила общественный транспорт
  • Пять лет условно за растрату в 200 млн рублей — приговор экс-замначальнику главка МВДПять лет условно за растрату в 200 млн рублей — приговор экс-замначальнику главка МВД
  • Красноярск занимает третье место по угонам авто в РоссииКрасноярск занимает третье место по угонам авто в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.