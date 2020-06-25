Красноярские водители наконец научились пристегиваться

Вариант «Почти всегда» набрал 15% голосов красноярцев, «Иногда» – 4%. 14% опрошенных используют его исключительно во время движения по трассе, а 4% только перед постом ГИБДД. При этом еще 2% игнорируют ремень безопасности и выбрали вариант ответа «Никогда».

Результаты опроса красноярцев примерно соответствуют данным по России: «в среднем по больнице» пользуются ремнем всегда – 60% водителей, а почти всегда – 15%. Исключительно на трассе пристегнуто 12% опрошенных. По 4% набрали варианты «Только перед постом ГИБДД» и «Никогда».

Эксперты портала отмечают, что за последние 10 лет автолюбители стали пристегиваться чаще. Так в 2010 году постоянно ездили, пристегнувшись ремнем безопасности, меньше половины опрошенных – 47%, а практически всегда – 23%. Водители чаще пристегивались, чтобы не попасться на глаза сотруднику ГИБДД, таких было 10%. А вот количество тех, кто всегда не пристегнут, осталось прежним – 4%.

Самые «правильные» водители России – в Санкт-Петербурге. 82,5% автолюбителей Северной столицы заявили, что пристегиваются всегда, а 7% – почти всегда.

Всероссийский опрос проводился в течение трех дней – с 8 по 10 июня 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие около 10 тысяч человек. Аналогичный соцопрос на Дроме в 2010 году проходил в течение 2,5 недель – с 18 сентября по 4 октября. И собрал почти 30 тысяч анонимных ответов пользователей.