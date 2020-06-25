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Тушенка «Мясничий» — в ближайшем «Командоре»

Тушенка «Мясничий» — в ближайшем «Командоре»
Иллюстрация: мясничий

Тушеное мясо и паштеты «Мясничий» теперь продаются в крупнейшей торговой сети Восточной Сибири — «Командоре». На сегодня это 290 магазинов в 45 городах четырех регионов федерального округа.

По данным компании, за сутки в сети совершается порядка 400 000 покупок.

Ранее продукцию мясоперерабатывающего завода холдинга Goldman Group начали продавать сети «Красный Яр», «Слата», «Мясничий» и др. Сегодня предприятие выпускает более 30 наименований мясной консервации. Вся классика ГОСТа, каши с мясом и овощами, ресторанная линейка из сибирской дичи, диетическое мясо и национальные блюда.  Вся тушенка - это цельные куски отборного  мяса и натуральные ингредиенты: свежие ягоды, пряные травы и специи, лесные орехи. 

В Красноярске завод Goldman Group — единственный производитель мясной консервации. Предприятие планомерно наращивает объем выпускаемой продукции. Только весной мощность выросла на 60% - ежесуточный выпуск достиг показателя 55 000 банок.

В данный момент в супермаркетах «Командор» можно купить тушеную говядину «Мясничий», свинину, цыпленка в собственном соку, а также натуральные паштеты «Сливочное удовольствие», из мяса оленины с брусникой, лосятины, баранины и косули.

Добавим, что мясные консервы можно заказать на дом, оформив покупку через интернет-магазин «Мясничий» или по телефону: 200-5000.

 

 

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